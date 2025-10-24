El grupo Reincidentes vuelve al San José con dos obras en una misma noche

El grupo de teatro Reincidentes sube nuevamente al escenario del Teatro San José con un espectáculo doble que promete risas, reflexión y mucha energía escénica. Las funciones serán el 24 y 25 de octubre a las 21 horas en la sala de Capitán Drury 759, con entradas a $10.000, disponibles en boletería o por WhatsApp al +54 9 2972 537772.

El programa reúne dos comedias de gran sello argentino: “Hasta que la falta de risa los separe”, de Emilio Ferrero, y “Sueño de Barrio”, de Fontanarrosa, ambas bajo la dirección de Mariano Tenaglia.

Los ensayos, cuentan, fueron una verdadera odisea. “Al principio fue un caos total coordinar los horarios de los diez personajes”, admiten entre risas. Pero el caos dio paso a la alquimia teatral: cada encuentro fue puliendo los personajes hasta darles vida propia. “Lo que tiene de interesante, es que de ensayo a ensayo, uno se va despojando del texto y empieza a poner ingredientes y detalles sutiles a esos personajes. Lo cual hace que un texto plasmado en un papel empiece a tener vida”, remarcaron.

No todo fue disciplina y seriedad. En más de una ocasión, el humor traspasó la ficción. “Una vez, y para reemplazar actores/actrices que no habian podido ir, varios tenian que hacer/leer más de un personaje, y a veces el mismo que preguntaba era el que tenía que responder, y el que preguntaba se quedaba «esperando» la respuesta de si mismo”, recordaron divertidos.

Sobre el trabajo con la comedia, el grupo coincide: la risa es vital. “Sin risa no hay vida, ni dentro ni fuera del teatro”, afirman. Sin embargo, reconocen que el humor exige precisión y criterio: “Trabajar con el humor puede ser más difícil. Evitar caer en el chiste obvio y en la cursilería. El espectador contemporáneo tiene una mirada más aguda y crítica”.

Al momento de definir la propuesta, no dudan: las palabras que eligieron fueron ironía y acción, «Acción: porque el teatro es movimiento, y nosotros nos movemos y desde alli surgen personajes increíbles!» e ironía porque el humor, dicen, “Puede ser básico, lineal, hasta pochoclero. Pero también puede ser ácido e irónico. El cual te deja pensando… Reflexionando sobre temas que no mira o hace oídos sordos”.

🎭 Elenco:

Hasta que la falta de risa los separe — Gisella Vera, Daniel Coria, Carmela Conejero, Ale Aviñón, Hilda Merayo, Santi Gaudio, Nery Sola, Andrea Luvino, Betina Caamaño, Josué Romani y Mónica Burgardt.

Sueño de Barrio — Daniel Coria, Santi Gaudio, Claudia Cauvin, Ailín Snarski y Ale Aviñón.