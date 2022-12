El HPN realizó 50 ablaciones y 32 trasplantes de córneas

>> Regionales, Salud

Es el resultado del trabajo coordinado para la ablación y trasplante de córneas entre el Servicio de Oftalmología del Hospital Provincial Neuquén y el CUCAI Neuquén.

En lo que va del año, el Servicio de Oftalmología del Hospital Provincial Neuquén (HPN), en coordinación con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) Neuquén del ministerio de Salud, efectuó 50 ablaciones y 32 trasplantes de córneas. Esto se da dentro de los lineamientos de la cartera sanitaria para el desarrollo provincial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos y trabajo articulado.

La ministra de Salud, Andrea Peve, quien recientemente recibió a las autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), resaltó una vez más la importancia del trabajo en equipo de las personas que llevan adelante los operativos de procuración y trasplante de órganos.

“Desde el ministerio de Salud de la Provincia, a través del CUCAI Neuquén, articulamos con los distintos hospitales para que los mismos favorezcan la donación y trasplante de órganos y tejidos. Quiero felicitar al equipo del Hospital Provincial Neuquén por el trabajo que vienen realizando porque eso se traduce en mejor calidad de vida para nuestros neuquinos y neuquinas”, indicó.

La subjefa del equipo de trasplante de córnea y esclera en el INCUCAI e integrante del equipo del Servicio de Oftalmología del HPN, Natalia Racigh informó que “en este momento hemos trasplantado a todos los pacientes que estaban listos para trasplante, que tenían todos los pre quirúrgicos listos. El lunes vamos a concretar un trasplante previsto y no tendremos pacientes en lista de espera”.

En este sentido, Racigh aclaró: “Es importante decir que hay pacientes inscriptos que no completaron sus estudios prequirúrgicos para poder acceder al trasplante y están dados de baja en forma transitoria porque no cumplen con los estudios que se piden. Nos ha ocurrido que nos ofrecen las córneas y los pacientes no están listos para ser trasplantados”.

Trasplantes y ablaciones

En relación a lo trabajado este año, la médica oftalmóloga indicó: “Con nuestro equipo hicimos 32 implantes y 50 ablaciones de córneas. Desde que se inició en 2001 llevamos trasplantadas 235 córneas”.

Por otro lado, Racigh destacó: “Hemos trasplantado 19 pacientes de Río Negro desde que arrancó nuestro equipo, ahora que esa provincia cuenta con sus profesionales para hacerlo ya no tenemos pacientes de ellos. Igualmente mantenemos un contacto estrecho con el equipo de trasplante rionegrino”.

La referente aseguró que “es importante la procuración de las córneas, es donde se ablacionan los globos oculares y esos son procesados para analizar las córneas que luego serán trasplantadas. Neuquén participa de la Red Nacional del CUCAI, ablacionamos aquí y se re distribuyen a todo el país, normalmente las córneas que se ablacionan en nuestra provincia tienen su prevalencia para volver aquí, en el caso de que no las necesitemos en ese momento se redireccionan a otro lugar”.

Finalmente, Racigh indicó que “el proceso se hace en el Banco de Córneas de Buenos Aires. Allí los globos oculares enviados después de la ablación se analizan, se procesan y se re distribuyen, siempre teniendo en cuenta la provincia que ablaciona, es importante que la gente manifieste la voluntad de ser donante”.

Equipo

El equipo de trabajo que coordina y realiza los operativos de ablación y trasplante de córneas pertenece al Servicio Oftalmología, a cargo del médico oftalmólogo Juan José Aringoli. Dicho equipo está integrado además por las y los médicos oftalmólogos Natalia Racigh, Mirlay Rodríguez, Oscar Sánchez, Mauro Fernández y Flavia Cabrera; las y los secretarios Marcos Zárate y Lucía González; y la enfermera Inés Sifuentes.

Ley y creación

En 2018 se sancionó la Ley Nacional 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, más conocida como Ley Justina. En el marco de la reglamentación de dicha ley se creó la Unidad de Procuración dentro del HPN, que trabaja articuladamente con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) Neuquén de la cartera sanitaria provincial para desarrollar acciones tendientes a mejorar y aumentar los procesos de donación y trasplantes en la Provincia.