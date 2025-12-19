El huemul Newenche ya está camino al refugio

El seguimiento y monitoreo del animal se desarrolló de manera coordinada entre Parque Nacional Lanín y la provincia del Neuquén, a través de un trabajo conjunto orientado a garantizar su seguridad, bienestar y conservación de una especie declarada Monumento Natural.



Con el objetivo de garantizar la protección de la fauna silvestre y preservar una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén informó que el operativo de resguardo y traslado del huemul Newenche se desarrolló como parte de una estrategia de conservación coordinada y conducida por el Parque Nacional Lanín en articulación con la Provincia.

Este miércoles se registró el ingreso de Newenche al ejido de la ciudad de San Martín de los Andes. Los datos de monitoreo satelital y los registros en territorio confirmaron su desplazamiento en un sector urbano y en cercanías de la Ruta Nacional 40, una situación de riesgo tanto para el animal como para la seguridad de la comunidad y la circulación vehicular.

Ante este escenario, se desplegó un operativo preventivo de gran magnitud que se mantuvo activo durante toda la jornada, con intervención coordinada de los equipos técnicos y fuerzas de apoyo en territorio. En horas de la noche y tras un seguimiento minucioso, se avanzó con las maniobras necesarias para resguardarlo y concretar su traslado, iniciando así su recorrido hacia un área segura. Como resultado de ese trabajo, Newenche ya se encuentra camino al refugio definido por los especialistas.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, expresó que “el huemul es una especie emblemática de nuestra provincia y su preservación es una responsabilidad que asumimos como política pública. Quiero destacar especialmente el trabajo del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), de Parques Nacionales, la dirección provincial de Fauna y de los distintos equipos técnicos de la Provincia, que con profesionalismo y compromiso trabajan de manera permanente en la conservación y el cuidado de nuestra flora y fauna nativa”.

El operativo fue llevado adelante de manera conjunta, con una participación central de la Provincia a través del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), la dirección de Biodiversidad y Sustentabilidad, los guardafaunas provinciales y efectivos de la Policía del Neuquén, quienes desarrollaron tareas de control, resguardo, asistencia y prevención en el ejido urbano. En articulación con la Administración de Parques Nacionales, se aseguraron las condiciones para la reubicación del animal.

A este trabajo articulado se suman la Reserva Huilo Huilo (Chile), la Fundación Rewilding Argentina y actores locales que colaboraron en el operativo, fortaleciendo una estrategia conjunta de conservación a escala regional.

El caso de Newenche ha generado una profunda sensibilización en la comunidad. La preocupación y el acompañamiento social expresan el valor simbólico que representa este huemul para la región. En este sentido, Newenche funciona como un individuo “paraguas”: protegerlo y cuidarlo implica comprender que su bienestar está directamente ligado al equilibrio de los ecosistemas naturales de la Patagonia.

El huemul es una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos y su conservación reafirma un compromiso colectivo con la biodiversidad. Asegurar la supervivencia de Newenche es también garantizar la protección de los sistemas naturales que habitan la región y de todos los otros “Newenche” que forman parte del patrimonio natural patagónico. La Ley Provincial Nº 2696 declara al huemul Monumento Natural de la provincia del Neuquén, la máxima categoría de conservación que puede otorgarse a una especie.

Desde la Provincia destacaron y agradecieron el trabajo articulado de la Administración de Parques Nacionales, la Reserva Huilo Huilo (Chile), la Fundación Rewilding Argentina, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, la dirección de Biodiversidad y Sostenibilidad, los guardafaunas provinciales, la Policía del Neuquén cuyo compromiso resultó clave para el resguardo y protección de Newenche.