El intendente Saloniti confirmó nuevas obras para extender la senda paralela a la Ruta Nacional 40

El jefe comunal aseguró que la próxima etapa de la senda para bicicletas y peatones comenzará en la entrada a Ruca Hue y se construirá hacia Vega Maipú, sobre mano derecha en el sentido hacia el centro de la ciudad.

Saloniti recorrió este martes la senda que el Municipio construye entre Villa Paur y callejón de Bello, que ya está hormigonada en la mayor parte de sus casi 540 metros de extensión.

El intendente afirmó que, esta obra y las etapas proyectadas, se complementan con los proyectos urbanísticos impulsados por el Gobierno de la provincia de Neuquén.