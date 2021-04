El juego como herramienta terapéutica, una novedad en San Martín de los Andes

>> Educación

Dos especialistas se unieron y emplean el juego como principal herramienta para el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños con dificultades conductuales.

Lúdika eventos es una empresa que llegó para quedarse. De la mano de shows creativos, programas lúdicos educativos y terapéuticos está incursionando grandes novedades en San Martín de los Andes. Gastón Medrano Espí, Director de Lúdika, Técnico en Recreación, tiempo Libre y Educador Terapéutico se unió con la Licenciada en Psicología Rosario Maria Vivot (M.P 1770) para darle vida al proyecto A.L.E.T (Actividades lúdicas educativas terapéuticas).

El programa A.L.E.T es un espacio de juego grupal con fines terapéuticos destinado a niños y niñas de 5 a 11 años con dificultades conductuales y emocionales que se vean en la necesidad de desarrollar y trabajar las mismas.El objetivo principal del programa es acompañar el crecimiento y el buen desarrollo brindando herramientas para mejorar sus habilidades sociales y el manejo de sus emociones fortaleciendo así el vínculo con su entorno.

Las sesiones lúdico-terapéuticas se realizan una vez por semana de la mano de profesionales y cuenta con una estructura amplia en donde se acompaña al niño y a las familias constantemente, brindándoles así un espacio de pertenencia ya que por sus características conductuales suelen no ser incluidos en diversos lugares de ocio.

Si bien el espacio es grupal, los profesionales trabajan con cada uno de los niños que componen el grupo atendiendo sus necesidades mediante la mirada individual ante diversas situaciones, por tal motivo es una opción ideal para complementar las terapias que se llevan a cabo.

*Imagen ilustrativa, en tiempos de pandemia se utiliza barbijo y cuidados pertinentes*

El trabajo no solo es con los niños, A.L.E.T es un espacio de escucha activa que cuenta con una estructura amplia en donde se acompaña a las familias constantemente y se realiza un encuentro mensual en donde los familiares se escuchan entre sí y los terapeutas brindan nuevas estrategias de manera dinámica para atender situaciones cotidianas y acompañar al niño con el fin de que cada vez sea más autónomo en sí mismo.

A través del juego se crea un espacio protésico de escucha y atención que le quita el peso a la vida cotidiana para trabajar distintos factores como el sentido de identidad y pertenencia, la autoestima, impulsividad, frustración, ira, etc. Mediante la diversión el niño no será humillado o expuesto ya que se trabaja desde un lugar de acompañamiento y no de castigo. Los profesionales, Gastón y Rosario, buscan la extinción de la conducta conflictiva y adoptan como metodología de trabajo la valoración de los pequeños logros producto del esfuerzo del niño y de la familia para solidificar bases positivas en las distintas habilidades sociales.

La situación de pandemia que estamos atravesando ayuda a que los niños frecuenten las diversas tecnología, fuera de la habilidad social y los valores,creando así un desbarajuste de su identidad que está en plena formación. Que los niños jueguen, en vivo y directo con sus pares pone en marcha capacidades esenciales del desarrollo.

Los encuentros se realizarán en la Asociación Vecinal «El Molino» (calle Mitre s/n entre Núñez y Goñi) en barrio La Cascada, los días sábados en el horario de 10:15 a 11:15hs. Cabe destacar que para asistir no hace falta que el niño en cuestión tenga algún diagnóstico, cualquier pequeño de 5 a 11 años que tenga una habilidad social o emocional por mejorar puede acercarse al espacio para trabajar en ello.

Quién esté interesado en conocer el trabajo vocacional a precio accesible que efectúan estos grandes profesionales, y el espacio físico en donde se desarrollan, pueden comunicarse sin compromiso alguno al +54 9 11 5725-8536 y así concurrir a un primer encuentro gratuito de prueba.

