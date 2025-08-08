El licor de proyección internacional elaborado en Meliquina

Fly Fishing Master es una creación de la familia Cassoli. Está compuesto por hierbas y frutas maceradas y se presenta en tres versiones.



En la última edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en La Rural de Palermo, la familia Cassoli presentó el licor Fly Fishing Master con gran aceptación del público. La bebida, de proyección internacional, está elaborada con hierbas y frutas maceradas en establecimiento propio.

Los Cassoli se dedican al ecoturismo. Su historia en la provincia se remonta a 1997, cuando Lidia y Gastón llegaron a Villa Meliquina y se enamoraron del paisaje. La familia se agrandó con la llegada de dos hijos: Franco y Lorenzo. Cada uno de los proyectos de la familia demuestra la dedicación y calidad para brindar la mejor atención y productos que se distinguen.

El licor surgió hace siete años luego de un día de pesca “con gente amiga de Europa, hicimos una gran comida, con buen asado y había que tomar un bajativo, como decían los europeos, así se nos ocurrió en familia inventar una bebida con identidad patagónica que represente a los pescadores con moscas”, comentó Gastón Cassoli.

El proyecto “evolucionó, superó las expectativas y hoy se toma en coctelería”, expresó. También resaltó los aportes de Lidia: “Es quien más entiende del vivero y las hierbas”. Si bien la receta del licor es un secreto de familia, el emprendedor detalla que “tiene hierbas digestivas, cáscara de naranja y es un producto auténtico de la Patagonia”.

Sobre la comercialización de los productos, indicó que “no vendemos de manera masiva, sino muy de boca en boca, porque no miramos cada unidad de negocio en forma lineal, sino como un todo, es nuestro modo de vida”.

El licor Fly Fishing Master tiene tres versiones: una suave, dulce, con 29% de graduación alcohólica; otra más fuerte y seca, con 47%; y una versión especial, el Fly Fishing Master Añejo, que se destaca por su maduración en tres tipos de toneles: roble americano, roble francés y lenga fueguina. Este añejado se logra durante un mínimo de dos años en tonelería.

“Salir de Meliquina con un producto es un desafío muy grande por eso agradecemos el acompañamiento de la Provincia”, manifestó el emprendedor que anhela “generar un espacio de tonelerías para que la gente tenga la posibilidad de visitar las cavas con diversas versiones de licores añejos”.

El vecino de Meliquina expresó su satisfacción por el anuncio del gobierno provincial de pavimentar un tramo clave del acceso a la Villa Meliquina. Al respecto indicó que “estamos muy expectantes, nuestros hijos crecieron acá y lo que más queremos es apoyar el desarrollo de la localidad”.

Las personas interesadas en conocer más al respecto, pueden visitar www.familiacassoli.com y www.flyfishingmasterpatagonia.com. “El objetivo nuestro es vender desde la montaña a las ciudades y a cualquier rincón del país”, finalizó Gastón.