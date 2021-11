El lunes 15 de noviembre la E.P.E.T. N° 12 desarrollará la 1ª Campaña de Donación y Reciclaje Informático

>> Educación, Locales, Sociedad

La comunidad educativa de la EPET N° 12 invita a todo los vecinos de San Martín de los Andes a participar de la campaña. Se llevará a cabo en las instalaciones de la escuela 12 el día lunes 15 de noviembre de 8 a 20 hs. La recepción se hará por la calle Belgrano por la entrada a los talleres de la escuela.

Foto: Facebook Epet 12

Qué Equipos o Aparatos SI serán aceptados:

Equipos informáticos (computadoras, notebooks, netbooks, tablets, monitores pantalla plana, teclados, mouse, etc.) Equipos de conectividad y redes (routers, switches, etc.)

Qué Equipos o Aparatos NO serán aceptados

Equipos de impresión (impresoras, copiadoras, etc.) Equipos de telefonía fija y celular (teléfonos, celulares, centrales telefónicas, etc.) Equipos de audio, TV y vídeo (equipos de música, vídeo caseteras, DVD, etc.) Pequeños Artefactos del Hogar Eléctricos (Aspiradoras, Balanzas, Cafeteras, Tostadoras, etc.) Fotocopiadoras Lámparas Pilas y baterías sueltas Cartuchos de tóner sueltos Equipos con el vidrio roto (pantallas, monitores, escáneres, televisores, etc.) Electrodomésticos línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas; etc.)

Solo se recibirá equipamiento informático del tipo computadoras de escritorio, notebooks, netbooks y monitores pantalla plana, equipamientos de redes (switches, routers, etc). En los días posteriores se realizará la primera etapa que consta en evaluación visual y separación por tipo de producto. Luego aquello que no sea de utilidad por obsoleto o que no pueda utilizarse se llevará a la campaña de reciclaje electrónico realizada por COTESMA el día domingo 28 de noviembre del corriente año.

Tendrá como objetivo llevar a cabo los siguientes proyectos: