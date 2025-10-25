El lunes habrá clases en todos los establecimientos de la provincia

Está garantizada la limpieza en cada escuela después de finalizados los comicios del domingo.



El Consejo Provincial de Educación informó que el lunes 27 de octubre las escuelas afectadas al proceso de elecciones legislativas nacionales del domingo no verán interrumpido su dictado de clases.

La limpieza de los edificios educativos se realizará después de los comicios, el mismo domingo, y las clases se dictarán con normalidad el día posterior.

Son 813 los edificios escolares de toda la provincia en los que se votará para elegir diputados y senadores nacionales.