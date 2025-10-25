EducaciónRegionales

El lunes habrá clases en todos los establecimientos de la provincia

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Está garantizada la limpieza en cada escuela después de finalizados los comicios del domingo.

El Consejo Provincial de Educación informó que el lunes 27 de octubre las escuelas afectadas al proceso de elecciones legislativas nacionales del domingo no verán interrumpido su dictado de clases.

La limpieza de los edificios educativos se realizará después de los comicios, el mismo domingo, y las clases se dictarán con normalidad el día posterior.

Son 813 los edificios escolares de toda la provincia en los que se votará para elegir diputados y senadores nacionales.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Lograron ubicar a los dos andinistas en el Volcán Lanín
Artículo siguiente
Oficinas del Registro Civil abren este domingo para entrega de DNI

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Oficinas del Registro Civil abren este domingo para entrega de DNI

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con motivo de las elecciones del 26 de octubre,...

Continúa la búsqueda de dos personas: cierran la Ruta Provincial 61 y el volcán Lanín hasta que termine el operativo

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Según la última información extraoficial, una de las personas...

Figueroa recorrió la Exposición de Bovinos y el Remate Anual de Reproductores

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El gobernador Rolando Figueroa participó del evento que reúne...

“Todos nos miran con ganas de apropiarse de lo nuestro”, aseguró Figueroa

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
De cara a las elecciones de este domingo, el...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina