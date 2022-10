El Manzano Brujo recibe el MX del Sur de Motocros

>> Deportes

Este fin de semana el Manzano Brujo se viste de fiesta para recibir al MX del sur con gran participación regional y local.

El cronograma de actividades otorgado por la Federación de Motociclismo Neuquina es el siguiente:

Manzano Brujo Cronograma 5ta FECHA MOTOCROSS

Sábado 22 11h a 16hs Inscripción

12,00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS

12:30 PRINCIP ENDURO 1 ENTRENAM/CLASIF 20 Minutos

12:50 MASTER C FMX 1 ENTRENAMIENTO/CLASIF 20 Minutos

13:20 65cc 50cc 1 ENTRENAMIENTO CLASF 17 Minutos

13:50 MASTER A/B 1 ENTRENAMIENTO CLASIF 20 Minutos

14:00 85 cc 1 ENTRENAMIENTO CLAS 20 Minutos

14:40 MX1/2 INTER 1 ENTRENAMIENTO/CLASIF 20 Minutos

15:00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS

1RA Manga sábado SERAN 3 MANGAS SERIES

15:10 PRINCIP PRINC10+2VTAS

15:20 MASTER C MASTER 10+2VTAS

15:30 65cc 5cc 65cc 50cc 8+2VTAS

16:10 MASTER A/B MASTER A B 10+2VTAS

16:30 85CC 10+2VTAS

16:45 MX1/2 INTER MX12 INT 12+2VTAS

DOMINGO FINALES

10:45 entrenamientos todas las categorías

50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS

11:45 PRINCIP ENDUR 2 FINAL 9+2VTAS

12:00 MASTER C FMX 2 FINAL FMX MC 10+2VTAS

12:15 65cc 50cc 2 FINAL 65cc 50cc 8+2VTAS

12:30 MASTER A/B 1 FINAL MAST A B 10+2VTAS

12:50 85 cc 2 FINAL 85cc 10+2VTAS

13:10 MX1/2 INTER 2 FINAL MX1- 2 12+2VTAS

13:40 50 ESCUELA NO CARRERA 10N MINUTOS

14:10 PRINCIP ENDUR 3 FINAL

14:20 MASTER C FMX 3 FINAL FX MC

14:40 65cc 50CC 3 FINAL 65cc 50cc

14:55 MASTER A/B 3 FINAL Master A-B

15:15 85 CC 3 FINAL 85CC

15:30 MX1/2 INTER 3 FINAL MX1 MX2