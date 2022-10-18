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18 Oct, 2022 por

El Manzano Brujo recibe el MX del Sur de Motocros

Este fin de semana el Manzano Brujo se viste de fiesta para recibir al MX del sur con gran participación regional y local.

El cronograma de actividades otorgado por la Federación de Motociclismo Neuquina es el siguiente:

Manzano Brujo Cronograma 5ta FECHA MOTOCROSS
Sábado 22 11h a 16hs Inscripción

12,00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS
12:30 PRINCIP ENDURO 1 ENTRENAM/CLASIF 20 Minutos
12:50 MASTER C FMX 1 ENTRENAMIENTO/CLASIF 20 Minutos
13:20 65cc 50cc 1 ENTRENAMIENTO CLASF 17 Minutos
13:50 MASTER A/B 1 ENTRENAMIENTO CLASIF 20 Minutos
14:00 85 cc 1 ENTRENAMIENTO CLAS 20 Minutos
14:40 MX1/2 INTER 1 ENTRENAMIENTO/CLASIF 20 Minutos
15:00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS
1RA Manga sábado SERAN 3 MANGAS SERIES
15:10 PRINCIP PRINC10+2VTAS
15:20 MASTER C MASTER 10+2VTAS
15:30 65cc 5cc 65cc 50cc 8+2VTAS
16:10 MASTER A/B MASTER A B 10+2VTAS
16:30 85CC 10+2VTAS
16:45 MX1/2 INTER MX12 INT 12+2VTAS

DOMINGO FINALES
10:45 entrenamientos todas las categorías
50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS
11:45 PRINCIP ENDUR 2 FINAL 9+2VTAS
12:00 MASTER C FMX 2 FINAL FMX MC 10+2VTAS
12:15 65cc 50cc 2 FINAL 65cc 50cc 8+2VTAS
12:30 MASTER A/B 1 FINAL MAST A B 10+2VTAS
12:50 85 cc 2 FINAL 85cc 10+2VTAS
13:10 MX1/2 INTER 2 FINAL MX1- 2 12+2VTAS
13:40 50 ESCUELA NO CARRERA 10N MINUTOS
14:10 PRINCIP ENDUR 3 FINAL
14:20 MASTER C FMX 3 FINAL FX MC
14:40 65cc 50CC 3 FINAL 65cc 50cc
14:55 MASTER A/B 3 FINAL Master A-B
15:15 85 CC 3 FINAL 85CC
15:30 MX1/2 INTER 3 FINAL MX1 MX2

 

 

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