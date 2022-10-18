El Manzano Brujo recibe el MX del Sur de Motocros

Este fin de semana el Manzano Brujo se viste de fiesta para recibir al MX del sur con gran participación regional y local.
El cronograma de actividades otorgado por la Federación de Motociclismo Neuquina es el siguiente:
Manzano Brujo Cronograma 5ta FECHA MOTOCROSS
Sábado 22 11h a 16hs Inscripción
12,00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS
12:30 PRINCIP ENDURO 1 ENTRENAM/CLASIF 20 Minutos
12:50 MASTER C FMX 1 ENTRENAMIENTO/CLASIF 20 Minutos
13:20 65cc 50cc 1 ENTRENAMIENTO CLASF 17 Minutos
13:50 MASTER A/B 1 ENTRENAMIENTO CLASIF 20 Minutos
14:00 85 cc 1 ENTRENAMIENTO CLAS 20 Minutos
14:40 MX1/2 INTER 1 ENTRENAMIENTO/CLASIF 20 Minutos
15:00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS
1RA Manga sábado SERAN 3 MANGAS SERIES
15:10 PRINCIP PRINC10+2VTAS
15:20 MASTER C MASTER 10+2VTAS
15:30 65cc 5cc 65cc 50cc 8+2VTAS
16:10 MASTER A/B MASTER A B 10+2VTAS
16:30 85CC 10+2VTAS
16:45 MX1/2 INTER MX12 INT 12+2VTAS
DOMINGO FINALES
10:45 entrenamientos todas las categorías
50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS
11:45 PRINCIP ENDUR 2 FINAL 9+2VTAS
12:00 MASTER C FMX 2 FINAL FMX MC 10+2VTAS
12:15 65cc 50cc 2 FINAL 65cc 50cc 8+2VTAS
12:30 MASTER A/B 1 FINAL MAST A B 10+2VTAS
12:50 85 cc 2 FINAL 85cc 10+2VTAS
13:10 MX1/2 INTER 2 FINAL MX1- 2 12+2VTAS
13:40 50 ESCUELA NO CARRERA 10N MINUTOS
14:10 PRINCIP ENDUR 3 FINAL
14:20 MASTER C FMX 3 FINAL FX MC
14:40 65cc 50CC 3 FINAL 65cc 50cc
14:55 MASTER A/B 3 FINAL Master A-B
15:15 85 CC 3 FINAL 85CC
15:30 MX1/2 INTER 3 FINAL MX1 MX2