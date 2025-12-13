El mejor pádel nacional se disputa en San Martín de los Andes

Se trata de un encuentro deportivo que reunirá a destacados jugadores neuquinos y cordobeses. El público podrá disfrutar de partidos de alto nivel, incluyendo la Gran Copa Estrella Andina con categorías para damas y caballeros.



Este sábado 13 de diciembre se disputará el torneo de pádel Copa de los Andes, en el club Estrella Andina de San Martín de los Andes. El evento reunirá a los mejores jugadores de las provincias de Neuquén y Córdoba.

Con entrada libre y gratuita, también tendrá lugar la Gran Copa Estrella Andina, con distintas categorías en damas y caballeros.

Todo el público de este deporte, chicos y adultos, podrán disfrutar de partidos de altísimo nivel en el sur neuquino.

El juego principal estará a cargo de la dupla neuquina integrada por Fabricio Peirón y Rodrigo Zúñiga, quienes enfrentarán a la pareja cordobesa que componen Julián Leite y Gonzalo Vivas Machado.

Acompañan el espectáculo deportivo la municipalidad de San Martín de los Andes y Neuquentur SE.