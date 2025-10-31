El Ministerio de Seguridad de la Nación sumó una recompensa económica por datos del paradero de Luciana Muñoz

Desde la Asamblea por Aparición con vida de Luciana Muñoz indicaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación sumó una recompensa económica por información del paradero.

«El ministerio a cargo de Patricia Bullrich emitió una resolución oficial ofreciendo una recompensa a quienes aporten información que permita dar con el paradero de Luciana. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, donde se vincula como posible víctima de trata y establece que las personas que puedan brindar datos deberán comunicarse con los Ministerios Públicos o a la línea gratuita 134, garantizando la reserva de identidad», detalla el escribo difundido por la organización.

En este marco, también se instruyó a las Fuerzas Federales para difundir y publicar en todo el país el afiche oficial con la foto de Luciana, y se encomendó a la Dirección de Comunicación Institucional su difusión en medios nacionales.

Desde la Asamblea agradecieron el apoyo por la búsqueda incansable de la joven de Neuquén capital, que está desaparecida hace más de un año.



