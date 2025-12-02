El Municipio continúa los trabajos de refacción general en el edificio de la Terminal de Ómnibus

Personal municipal realiza esta semana trabajos de terminación de baños y de pintura de espacios comunes de la terminal de ómnibus, como parte de la obra de reparación general del edificio.

Luego de la terminación de las tareas en el baño de hombres, avanzan los trabajos de refacción y pintura en los baños de mujeres. También se llevan adelante trabajos de pintura de pasillos, confitería y sala de espera y, finalmente, techos.

Las tareas están a cargo de la Dirección General de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con personal municipal,

Además, el departamento de Marketing de la Secretaría de Turismo realizó la colocación de nuevas marquesinas, que exhiben paisajes de nuestra ciudad.