LocalesMunicipales

El Municipio continúa los trabajos de refacción general en el edificio de la Terminal de Ómnibus

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Personal municipal realiza esta semana trabajos de terminación de baños y de pintura de espacios comunes de la terminal de ómnibus, como parte de la obra de reparación general del edificio.

Luego de la terminación de las tareas en el baño de hombres, avanzan los trabajos de refacción y pintura en los baños de mujeres. También se llevan adelante trabajos de pintura de pasillos, confitería y sala de espera y, finalmente, techos.

Las tareas están a cargo de la Dirección General de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con personal municipal,

Además, el departamento de Marketing de la Secretaría de Turismo realizó la colocación de nuevas marquesinas, que exhiben paisajes de nuestra ciudad.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
La EPET N° 12 mira hacia el espacio exterior

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La EPET N° 12 mira hacia el espacio exterior

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Estudiantes de San Martín de los Andes se acercan...

San Martín de los Andes: imputan a una banda que operaba desde la cárcel la venta de estupefacientes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Se formularon cargos a 9 personas por integrar una...

Denunció el robo de su vehículo pero se lo había llevado el mecánico para reparaciones

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió a fines del mes de noviembre....

Hasta el 5 de diciembre se realizará la preinscripción para la colonia municipal de 2026

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las actividades se realizarán desde el 7 de enero...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina