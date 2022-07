El Municipio denunciará penalmente a los agresores: “No podemos permitir que esto pase en nuestra ciudad”

El Intendente anticipó que se demandará también por daños y perjuicios a quienes ayer estuvieron implicados en los hechos de violencia en el edificio municipal y envió su solidaridad al pueblo, trabajadores, trabajadoras y medios de prensa: “Esto no es San Martín de los Andes. Esperamos que se haga Justicia y que la condena sea acorde a derecho”.

El intendente Carlos Saloniti dialogó en la mañana de este sábado con tres medios radiales de nuestra ciudad (Fm del Lago, Realidad Sanmartinense y FM de la Montaña) y aseguró que el Municipio trabaja en las acciones legales contra los responsables de los hechos de violencia ocurridos ayer.

“Vamos a iniciar demanda por daños y perjuicios y además estamos trabajando en la denuncia penal”, expresó: “Nada justifica que una persona saque un arma de fuego y esto debe marcar un antes y un después en la Justicia. Esta persona está detenida en Neuquén, los hechos son claros, la persona dispara de frente, no fueron disparos persuasivos o al aire, es una postura de que no le importa atentar contra la vida. Esos son detalles importantes a considerar en la formulación de cargos que esperamos para hoy y en la que está trabajando el Ministerio Público Fiscal”.

Saloniti hizo énfasis en que lo ocurrido “es de un grado de insensatez que no tiene antecedentes”, y continuó: “Siento bronca, tristeza… Esto no es San Martín de los Andes, somos una ciudad de paz y queremos vivir en paz. Nadie reclama con micros desde Neuquén y con armas. No podemos permitir que pase esto acá, que venga gente de afuera con estas metodologías. Cuando tuvimos problemas con los Gastronómicos, también eran de otra localidad, venían de Bariloche”.

El Intendente, que en la tarde de ayer visitó a la trabajadora municipal herida de bala que se encuentra en el Hospital y que afortunadamente ya está fuera de peligro, envió su solidaridad “a todo el pueblo de San Martín de los Andes, a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en la Municipalidad y que de manera violenta fueron agredidos y agredidas, y también a los reporteros gráficos que vivieron toda esta situación”, y completó: “No hay que interpretar nada, solo hay que mirar lo que hicieron estas personas. Está todo filmado y fotografiado, es inadmisible”.

Por otra parte, el Jefe Comunal señaló: “Decir que tengo patotas es no conocer la ciudad, no conocerme a mí, no conocer nuestra sociedad. Tratamos todos los días de salir adelante, enfrentando los problemas cotidianos. Tener buena relación no significa ser amigos, significa construir una sociedad en paz. Yo tengo buena relación con ATE y con UPCN porque es lo lógico cuando uno tiene que conducir un Municipio con negociaciones diarias”.

“Lo que pasó ayer estuvo fuera de cualquier órbita”, manifestó el Intendente: “Pongamos primero el eje ahí. Era un viernes que teníamos muchos eventos que hacían al crecimiento de nuestra ciudad, con funcionarios de Nación, con el Gobernador, una entrega de viviendas en el Barrio Intercultural, todas noticias positivas que quedaron desdibujadas por una acción absurda y violenta, tirando gases, tiros, destruyendo, agrediendo”, y concluyó: “Confío en la justicia y espero que la formulación de cargos tenga el peso que debe tener. No vamos a dejar pasar esta situación, es el compromiso y la obligación que tenemos, porque nos han arruinado nuestro patrimonio y es absolutamente injusto lo que nos han hecho a todos”.