El Municipio dio otro paso para mejorar la distribución de agua en Kaleuche

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Este lunes, personal del Municipio y del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizó la energización del pilar eléctrico para la instalación de una bomba sumergible en la perforación del barrio.

La obra, realizada por personal de la Dirección General de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Obras Públicas, y de la empresa de energía provincial, incluyó la colocación de postes y el tendido de cables.

El trabajo permitirá mejorar notablemente el servicio de abastecimiento y distribución de agua por camión en Kaleuche, que actualmente se realiza desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Arenal.

El proyecto para utilizar esta perforación es parte de las tareas que realizan diferentes áreas del Municipio para atender la distribución domiciliaria de agua mientras se trabaja con el Estado provincial en la búsqueda de soluciones definitivas para la zona.

Descubren en Neuquén una nueva especie de crustáceo endémico
Neuquén trabaja para la apertura anticipada del paso Pichachén

