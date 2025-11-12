El Municipio realizó la primera reválida para guardavidas

Con gran concurrencia y excelente desarrollo se realizó la primera jornada de reválida para guardavidas, de cara a la temporada de verano 2026.

La actividad, que se realizó el pasado sábado, incluyó el taller de RCP en la Escuela N.º 5 y las pruebas prácticas en la pileta Nadar, donde los participantes demostraron su compromiso y preparación.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de San Martín de los Andes.

El Municipio aclaró que, la aprobación de la reválida no implica la contratación automática de las y los guardavidas, sino que constituye un requisito necesario para poder ser considerado en el proceso de selección para la temporada estival.