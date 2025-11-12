LocalesMunicipales

El Municipio realizó la primera reválida para guardavidas

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Con gran concurrencia y excelente desarrollo se realizó la primera jornada de reválida para guardavidas, de cara a la temporada de verano 2026.

La actividad, que se realizó el pasado sábado, incluyó el taller de RCP en la Escuela N.º 5 y las pruebas prácticas en la pileta Nadar, donde los participantes demostraron su compromiso y preparación.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de San Martín de los Andes.

El Municipio aclaró que, la aprobación de la reválida no implica la contratación automática de las y los guardavidas, sino que constituye un requisito necesario para poder ser considerado en el proceso de selección para la temporada estival.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Continúan con las negociaciones para destrabar la reducción de servicios del transporte urbano
Artículo siguiente
Asumieron las nuevas autoridades de Turismo y Ambiente de la Provincia

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Continúan con las negociaciones para destrabar la reducción de servicios del transporte urbano

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Municipio y la provincia de Neuquén junto a...

Con las obras en ejecución, el aeropuerto Chapelco duplicará su superficie cubierta

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las reformas del aeropuerto Aviador Carlos Campos, que comenzaron...

Angélica transmite al mundo su amor por la radio

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con un crédito de la Provincia, la emprendedora renovó...

El sanmartinense León Leyva fue integrante del concierto de la Orquesta Juvenil Argentina 2025

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El joven trompetista sanmartinense León Leyva, integrante de la...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina