El Municipio y la Asociación Hotelera firmaron un convenio para mejorar el registro de propiedades turísticas

Por: Marcela Barrientos

La Municipalidad y la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) firmaron un convenio de colaboración para avanzar en el registro de propiedades turísticas, incluyendo la habilitación de nuevas unidades.

El acuerdo, incluye el intercambio de información generada por inteligencia artificial para hacer más eficiente la fiscalización de las propiedades turísticas y para convocar a regularizar la situación a quienes ofrecen alojamiento sin habilitación.

El convenio fue suscripto este jueves durante una reunión de la que participaron el intendente Carlos Saloniti, el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, la presidenta de AHGSMA, Gabriela Valencia, y Agustín Roca, miembro de la Comisión Directiva de esta Asociación.

Durante el encuentro, Valencia y Roca presentaron los alcances de la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) para detectar establecimientos informales, con datos que fueron puestos a disposición del Municipio.

Continúan abiertas las inscripciones para el Encuentro de Mujeres Asadoras
Tolerancia cero: el Gobierno expulsó a un agente acusado de estafa y a una empleada por abandono de cargo

