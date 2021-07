El Parque de Nieve Primeros Pinos no estará habilitado para la Temporada Invernal 2021

>> Regionales, Turismo

La Coordinación de Turismo, dependiente de la Municipalidad de Zapala informó que el Parque de Nieve Primeros Pinos, ubicado a 51 kms de la ciudad, se encuentra desafectado de la oferta turística para la temporada invernal 2021.

El Parque de Nieve no se sumará a la oferta provincial del Producto Nieve, hasta tanto se realice la licitación pertinente. Todo ello con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de los visitantes, dado que las instalaciones e infraestructura no se encuentran en condiciones óptimas de uso público en estos momentos.

La Coordinadora General de Turismo, Licenciada en Turismo Carolina Trabe, informó que el espacio presenta un deterioro en su infraestructura, instalaciones y equipamiento, con lo cual “no es posible dar inicio a la actividad turístico/recreativa invernal en dichas condiciones”. En consecuencia, No se permitirán las actividades invernales deportivas (esquí y snowboard) y turístico/recreativas, hasta tanto se garanticen servicios en condiciones de seguridad para el correcto desarrollo de la actividad turística en general.

Asimismo, se advierte a los visitantes no adquirir paquetes o promociones que vinculen el Parque de Nieve Primeros Pinos, ya que no es posible hacer uso del mismo. De esta manera se evitarán inconvenientes y situaciones adversas al realizar un viaje hacia la zona que no ofrecerá servicios ni actividades turísticas momentáneamente.