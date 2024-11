El parque solar más grande de la Patagonia se construirá en Neuquén capital

En febrero comenzarán las obras. El parque está proyectado para abastecer a una ciudad de un millón de habitantes y garantizará soberanía energética provincial.



En sintonía con las acciones de diversificación energética, este martes se anunció la construcción de un parque de energía solar fotovoltaica que se ubicará en un predio de mil hectáreas en la ciudad de Neuquén, y que una vez que se ponga en marcha será el más grande de la Patagonia.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo “en equipo entre Provincia y municipio para defender la neuquinidad”, y agregó que “cuando muchos piensan que las sociedades del Estado son un fracaso, nosotros decimos que son un éxito si son eficientes y si se enfocan a poder dotar de servicios a los vecinos”.

El parque solar fotovoltaico tendrá una potencia instalada de 50 megavatios, cifra que representa entre un cuarto y un tercio de lo que consume actualmente la ciudad de Neuquén. Esta infraestructura forma parte de un conjunto de obras pensadas para una ciudad que se proyecta en un millón de habitantes.

“Los desafíos son grandes, pero se superan en equipo, con decisiones serias, siempre teniendo en cuenta la autodeterminación”, expresó el gobernador y subrayó la importancia de “anticiparse a los problemas con el desarrollo del turismo, de parques industriales y parques tecnológicos para proveer energías limpias”. El parque solar “dará autodeterminación energética con distintas variables que nosotros podemos conseguir para abastecernos de energía”, aseguró.

En este sentido, explicó que actualmente “tenemos una discusión con el gobierno nacional sobre cuánto nos tienen que pagar la energía que se llevan de Neuquén y sobre las regalías porque nos determinan las regalías sobre una base imponible muy chica que nada hace para poder pagar los costos que tenemos”.

Frente a este panorama “la autodeterminación es clave, es libertad, es independencia, es generar energía y progreso, industrializar a valores propios que queremos desde la provincia de Neuquén, no estando supeditados a los valores que nos fijan desde Puerto Madero”, remarcó Figueroa.

A esto sumó que “la autodeterminación económica va de la mano del superávit. No se puede tener autodeterminación si no existe superávit. Por eso es muy importante focalizarse en el superávit, en eliminar los gastos innecesarios, en atacar rápidamente a todas las injusticias que nosotros podemos ver en donde fluyen fondos que son totalmente innecesarios para el desarrollo”.

Con miras a una ciudad de un millón de habitantes, el mandatario hizo hincapié en la demanda de servicios como el saneamiento y abastecimiento de agua potable “porque la ciudad de Neuquén capital crece tres veces más de lo que crece el resto del país”.

El gobernador manifestó su satisfacción “porque esta es la concreción de una proyección que uno miraba desde otro plano y es una demostración de cómo los hombres de Estado y las distintas instituciones, independientemente si son públicas o no, si son eficientes y trabajan de la mano podemos lograr los objetivos”.

Finalmente, destacó la tarea en equipo, entre los gobiernos provincial, municipal, la cooperativa eléctrica, “porque es la forma de trabajar que tenemos los neuquinos, para defender la neuquinidad porque eso es la neuquinidad, es un valor intangible que no se puede comprar en ningún supermercado”.

Por su parte, el intendente Mariano Gaido destacó que “hoy se presenta un proyecto ejecutivo para un nuevo camino que tiene que ver con un cambio hacia las energías limpias y brindará trabajo genuino”.

Sobre la proyección, comentó que “en febrero comienza la obra y en octubre vamos a inaugurar la primera instancia de diez megas en la ciudad de Neuquén” y añadió que “la puesta en marcha no sería posible si no se trabaja en equipo porque tenemos una provincia eficiente y eso lo has logrado (haciendo mención al gobernador Figueroa) junto a tu equipo”.

Del acto participaron autoridades provinciales, municipales, de la Universidad Nacional del Comahue y de la firma sanjuanina Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), encargada de la construcción de la obra.

A partir de un gráfico, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la municipalidad, Alejandro Nicola explicó cómo se distribuirá la infraestructura en un predio de mil hectáreas donde se instalará el parque solar. Informó que se prevé el parque ambiental, 8 mil lotes con servicios y una estación transformadora junto al parque solar para inyectar la energía que éste generará.

El titular de la Cooperativa CALF, Marcelo Severini, destacó que “esta infraestructura nos permitirá no estar atados a los precios que fija Nación para la energía eléctrica y seguramente redundará en las facturas de las vecinas y los vecinos”.

En tanto, el presidente de la firma EPSE, Lucas Estrada, destacó el trabajo conjunto entre provincias y puso en valor características climáticas y geográficas “que favorecen el funcionamiento del parque solar”. Además, estimó que en Neuquén la generación solar “sería de un 80 por ciento porque el recurso es muy bueno, de modo que es un lugar estratégico para el desarrollo de energía solar fotovoltáica”.

Sobre el parque solar

La mega obra de energía renovable forma parte del compromiso con el desarrollo sustentable que contribuye a la diversificación energética y al desarrollo económico local. Estará emplazado en un predio de mil hectáreas en una ampliación del ejido capitalino.

Surgió mediante un convenio entre la municipalidad, la Cooperativa CALF y la empresa sanjuanina Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

Comparte esto: Facebook

X