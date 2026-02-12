El paso internacional Mamuil Malal se encuentra cerrado por una falla eléctrica

El Paso Internacional Mamuil Malal permanece cerrado este 12 de febrero de 2026, entre las 8 y las 20 horas, debido a una falla en el suministro eléctrico que afecta el funcionamiento de los sistemas migratorios y aduaneros del lado argentino.

La información fue confirmada por la Subsecretaría de Protección Civil de Junín de los Andes y el Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional, con asiento en San Martín de los Andes. Según indicaron, se espera que el inconveniente pueda resolverse hacia el mediodía y se informará oportunamente a la comunidad sobre la reapertura.

En cuanto a las condiciones climáticas, el reporte indica cielo despejado y una temperatura de 5°C. No se registran lluvias ni nevadas. De todas maneras, se recomienda reducir la velocidad en el tramo comprendido entre el límite fronterizo y la portada del Parque Nacional Lanín, donde hay zonas en obra y presencia de baches en la calzada.