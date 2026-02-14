El Patagonia Ultra Bike llega a San Martín de los Andes

El Patagonia Ultra Bike se posiciona como uno de los desafíos de ciclismo de resistencia más exigentes del calendario deportivo regional, con sede en la ciudad de San Martín de los Andes y recorridos que atraviesan la geografía cordillerana de la Patagonia argentina. La competencia se desarrollará del 14 al 18 de febrero de 2026 y propone una experiencia que combina deporte extremo, turismo deportivo y conexión directa con la naturaleza.

La prueba convoca a ciclistas de distintos niveles que buscan superación física en un formato de ultra distancia. Según la información difundida por la organización del evento, el recorrido total alcanza aproximadamente los 726 kilómetros con un desnivel acumulado cercano a los 9.232 metros y un tiempo máximo estimado de 110 horas, características que la ubican dentro del segmento de competencias de ultra resistencia en bicicleta.





