El próximo jueves abrirá el Paso Internacional Pichachén 

Es estratégico para la integración binacional, especialmente para la zona del Alto Neuquén y la Región del Biobío en Chile, tanto por turismo como por el intercambio cultural y familiar.



La provincia del Neuquén habilitará el próximo jueves 30 de octubre el Paso Internacional Pichachén. Así lo confirmó la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero. La apertura oficial será a las 10 del lado chileno, en la comuna de Antuco.

Flores Agüero recordó que el acto protocolar de apertura alterna cada año de lado de la cordillera —el año pasado se realizó en El Cholar (Neuquén) y este año le toca a Chile—, y destacó que a partir de la ceremonia se habilitará el tránsito.

“Es un paso súper importante para todo nuestro proyecto turístico del norte principalmente”, indicó.

El paso Pichachén es estratégico para la integración binacional, especialmente para la zona del Alto Neuquén y la Región del Biobío en Chile, tanto por turismo como por el intercambio cultural y familiar.

La directora recordó que “el año pasado queríamos abrirlo para la fiesta del Chivito, por la cantidad de nieve que hubo no se pudo y este año el gobernador (Rolando Figueroa) nos encomendó la tarea en octubre. Teníamos dos fechas tentativas en principio que eran el 10 o el 17 y por cuestiones operativas del lado chileno será el jueves”.

En septiembre, la Dirección Provincial de Vialidad y otros organismos iniciaron las tareas de despeje para una apertura anticipada del paso en octubre, es decir un mes antes de lo habitual. Con las rutas provinciales 6 y 57 en buenas condiciones operativas, está todo listo para asegurar la transitabilidad del corredor.

El horario de funcionamiento será de 8 a 18 para ingreso a Chile y de 8 a 19 para acceso a la Argentina.

“El paso Pichachén es especial porque hay muchas familias que son mitad chilenas, mitad argentinas que de repente los fines de semana cruzan hacia un lado o hacia el otro”, recordó la funcionaria y lanzó una invitación: “Aprovechen para ir al norte y cruzar a Chile por Pichachén que no se van a arrepentir tienen unos paisajes increíbles para descubrir”.