Nacionales

El Renaper actualizó el cuadro tarifario para la tramitación de DNI y pasaportes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Registro Nacional de las Personas dio a conocer los nuevos valores que aplican a todos los Registros Civiles del país. Entra en vigencia a partir del 6 de marzo.

El Gobierno Nacional a través de la Disposición 106/2026 actualizó el cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que regirá desde este próximo viernes en todos los Registros Civiles.

Con el nuevo tarifario dispuesto, tramitar el DNI de recién nacido seguirá siendo gratuito, la actualización de 5/8 años $10.000, actualización de 14 años $10.000 y el nuevo ejemplar $10.000. Tramitar el DNI Exprés tendrá un valor de $26.000 para argentinos.

En el caso de las personas extranjeras, la primera identificación, actualizaciones y nuevos ejemplares tendrán un valor de $20.000, mientras que para realizar el trámite exprés deberán abonar $36.000.

En cuanto a pasaportes, el trámite regular tendrá un valor de $100.000 y el pasaporte exprés tendrá un valor de $200.000.

Desde la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, reiteraron que en la provincia no se deben solicitar turnos previos para realizar estos trámites, por ende, la ciudadanía puede concurrir a la oficina más cercana a su domicilio o al Registro Civil Móvil para efectuarlo.

Ante alguna inquietud el Registro Civil Neuquén tiene habilitados como vías de contacto la página de Facebook e Instagram y la web donde se encontrará a la brevedad la información actualizada https://registrocivil.neuquen.gob.ar/.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
MuSa vuelve al San José con ronda de mujeres artistas
Artículo siguiente
Este viernes, última función del ciclo de verano de Calle Cultural

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Tormentas de lluvias y vientos fuertes ponen en alerta a once provincias del país

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se prevén...

Acuerdo con ANSES: “Para Neuquén significa un paso muy importante”

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Así lo aseguró el ministro de Economía, Producción e...

El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La Cámara alta aprobó la media sanción del texto...

Marcelo Gallardo anunció su salida de River Plate y el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Marcelo Gallardo confirmó este lunes que dejará de ser...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640