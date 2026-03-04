El Renaper actualizó el cuadro tarifario para la tramitación de DNI y pasaportes

El Registro Nacional de las Personas dio a conocer los nuevos valores que aplican a todos los Registros Civiles del país. Entra en vigencia a partir del 6 de marzo.



El Gobierno Nacional a través de la Disposición 106/2026 actualizó el cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que regirá desde este próximo viernes en todos los Registros Civiles.

Con el nuevo tarifario dispuesto, tramitar el DNI de recién nacido seguirá siendo gratuito, la actualización de 5/8 años $10.000, actualización de 14 años $10.000 y el nuevo ejemplar $10.000. Tramitar el DNI Exprés tendrá un valor de $26.000 para argentinos.

En el caso de las personas extranjeras, la primera identificación, actualizaciones y nuevos ejemplares tendrán un valor de $20.000, mientras que para realizar el trámite exprés deberán abonar $36.000.

En cuanto a pasaportes, el trámite regular tendrá un valor de $100.000 y el pasaporte exprés tendrá un valor de $200.000.

Desde la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, reiteraron que en la provincia no se deben solicitar turnos previos para realizar estos trámites, por ende, la ciudadanía puede concurrir a la oficina más cercana a su domicilio o al Registro Civil Móvil para efectuarlo.

Ante alguna inquietud el Registro Civil Neuquén tiene habilitados como vías de contacto la página de Facebook e Instagram y la web donde se encontrará a la brevedad la información actualizada https://registrocivil.neuquen.gob.ar/.