El Senado aprobó la reforma laboral tras 14 horas de debate y con respaldo de aliados

Tras una sesión maratónica, el Senado aprobó la reforma laboral con 42 votos y acuerdos clave con bloques radicales y provinciales.

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos. El oficialismo logró articular una mayoría con la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales, lo que permitió girar la iniciativa a Diputados.

El bloque de La Libertad Avanza reunió sus 21 votos propios y amplió la base con diez radicales, tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas, uno de Independencia y cinco representantes de oficialismos provinciales. Del otro lado, Fuerza Patria y los bloques de Convicción Federal, el Frente Cívico santiagueño y Por Santa Cruz apenas llegaron a 30 respaldos, lejos del umbral de 37 votos requerido para bloquear la medida.

La sesión legislativa se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por negociaciones reservadas entre los principales armadores libertarios y sus aliados. Desde los palcos, Karina Milei, Diego Santilli, Manuel Adorni, junto a Martín y Eduardo Menem, siguieron la votación en una jornada atravesada también por el duelo por la muerte de la exlegisladora Sandra Mendoza.

En tanto, el Gobierno modificó el dictamen original durante las horas previas a la votación para asegurar respaldos. La estructura oficialista preservó las escalas del impuesto a las Ganancias y rediseñó el esquema de remuneraciones ante enfermedad o accidente, que establece el pago del 50% o 75% del salario por tres o seis meses según el caso, y la situación familiar del trabajador.

El texto también incorporó la posibilidad de convocar a una Junta Médica ante discrepancias entre la certificación del trabajador y la del empleador. Además, desde La Libertad Avanza ratificaron la exclusión de las billeteras virtuales como medio de pago salarial, a pesar del planteo aislado del PRO para incluirlas.

Por otro lado, uno de los cambios más sensibles benefició a las cajas sindicales, ya que el proyecto eliminó el vencimiento previsto para las contribuciones automáticas. La norma fijó un tope del 0,5% para empresas o cámaras y del 2% para sindicatos en concepto de contribuciones especiales, pero dejó sin efecto el límite temporal que establecía el 1° de enero de 2028 como fecha para volver voluntarios esos aportes.

El articulado incluyó además un anexo que dispone el traspaso progresivo de competencias de la Justicia laboral a la órbita porteña. Sobre el final de la sesión, el Senado incorporó el artículo 212 bis, que establece que la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, salvo disposición en contrario.

Por último, las filas libertarias se mostraron confiados ante un eventual regreso del texto al Senado, si Diputados introduce cambios. “Que cambien lo que quieran, nosotros lo sacamos en un ratito”, planteó una senadora mileísta hacia el cierre del debate, mientras el bloque oficial proyecta una nueva sesión para el 26 de febrero con una agenda que incluiría el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur–Unión Europea (UE) y la modificación de la Ley de Glaciares.

Reforma laboral: los cambios clave que aprobó el Senado



El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en la última sesión extraordinaria del Senado, establece un sistema de banco de horas que reemplaza el pago de horas extras por compensaciones con jornadas más breves o días de franco. La iniciativa libertaria fija descansos mínimos de 12 horas entre jornadas, y 35 horas de descanso semanal obligatorio.

En primer lugar, la Ley de Modernización Laboral ajusta las indemnizaciones por inflación con un plus anual del 3%, además de eliminar del cálculo al aguinaldo y las vacaciones. En ese marco, el proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral, que también se nutrirá con un 3% del salario del trabajador más aportes patronales diferenciados por tamaño de empresa.

Además, la iniciativa introduce pagos por mérito y productividad, el fraccionamiento de las vacaciones con un piso de siete días, así como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Por su parte, la presentación legislativa amplía la categoría de servicios esenciales, y fija una prestación mínima del 75% en caso de conflictos.

Por último, el proyecto establece un régimen de promoción del blanqueo laboral por cuatro años, incorpora reglas para el trabajo en plataformas digitales, así como una redefinición del financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que desde el 2028 se sostendrá únicamente con partidas del Presupuesto nacional.

