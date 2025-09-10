Cultura y espectáculos

“El show de Simón” llega con magia de marionetas y pantomima

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 se presentará El show de Simón en Espacio Trama, un espectáculo de marionetas de hilo y pantomima destinado a infancias y público familiar.

La obra, creada por la Compañía Ánima, propone un teatro de marionetas contemporáneo en el que el animador permanece visible, pero al mismo tiempo se vuelve invisible detrás de la vida que cobran los personajes. La interpretación está a cargo de Sol Lavitola, con la asistencia escénica de Eugenio Deoseffe y la dirección de la compañía.

La historia transcurre en un viejo circo olvidado que vuelve a la vida cuando Simón, su último artista, descubre que aún puede brillar gracias a la magia del público. En el escenario lo acompañan un oso de peluche malhumorado y una audaz rata que busca robarse el protagonismo.

La propuesta, sin texto, apuesta a la expresión visual y corporal, permitiendo que espectadores de todas las edades y nacionalidades disfruten de una experiencia encantadora.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Ecuador derrotó 1-0 a Argentina en el cierre de las Eliminatorias
Artículo siguiente
San Martín de los Andes celebra la décima edición de «Cine a la Vista!»

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

San Martín de los Andes celebra la décima edición de «Cine a la Vista!»

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Comienza la décima edición del Festival Internacional de Cine...

Llega la Hackatón Patagonia Labs a San Martín de los Andes

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Del 12 al 14 de septiembre se realizará en...

Llega la segunda edición del Festival Afro Raíz

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La Secretaría de las Culturas, junto al grupo Folie...

Cartelera del Cine Centro Cultural Cotesma: del 4 al 10 de septiembre

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma presentó su cartelera de cine...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina