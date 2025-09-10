“El show de Simón” llega con magia de marionetas y pantomima

El próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 se presentará El show de Simón en Espacio Trama, un espectáculo de marionetas de hilo y pantomima destinado a infancias y público familiar.

La obra, creada por la Compañía Ánima, propone un teatro de marionetas contemporáneo en el que el animador permanece visible, pero al mismo tiempo se vuelve invisible detrás de la vida que cobran los personajes. La interpretación está a cargo de Sol Lavitola, con la asistencia escénica de Eugenio Deoseffe y la dirección de la compañía.

La historia transcurre en un viejo circo olvidado que vuelve a la vida cuando Simón, su último artista, descubre que aún puede brillar gracias a la magia del público. En el escenario lo acompañan un oso de peluche malhumorado y una audaz rata que busca robarse el protagonismo.

La propuesta, sin texto, apuesta a la expresión visual y corporal, permitiendo que espectadores de todas las edades y nacionalidades disfruten de una experiencia encantadora.