El taller municipal de Croquiseros Urbanos expondrá en el Museo de Sitio Van Dorser

La muestra, que será inaugurada este sábado 10 de enero a las 18 horas y permanecerá durante todo el verano, es organizada por el Parque Nacional Lanin y cuenta con el acompañamiento del Municipio, a través de la Secretaría de Cultura. En el museo, se expondrán ilustraciones de edificios patrimoniales del Parque Nacional.

El Museo Van Dorsser está situado sobre el lago Nonthué, continuación del lago Lácar, en la zona de Hua Hum, a 50 km de San Martín de los Andes. El edificio, inaugurado en 1936, rescata parte de la historia regional.

El taller municipal de Croquiseros Urbanos comenzó en enero de 2021 y tiene como objetivo dibujar y difundir bienes con valor patrimonial, tanto de la ciudad como de su entorno.

El taller es gratuito, funciona durante todo el año y es coordinado por Laura Machin. Las salidas se realizan los sábados a las 15 horas, teniendo como punto de encuentro la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel.