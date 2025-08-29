El Tetratlón de Chapelco celebra su 38° edición

Mañana, sábado 30 de agosto a las 9 horas, se pondrá en marcha la 38° edición del Tetratlón de Chapelco, la carrera multidisciplinas más importante de Argentina. Nacida en 1987 como la primera competencia en el país que incluyó al esquí entre sus disciplinas, esta prueba se consolidó como un clásico deportivo y turístico de la Patagonia.

En esta temporada, marcada por condiciones climáticas adversas, la organización debió modificar el circuito original. A pesar del trabajo de los equipos de Chapelco, la escasa nieve obligó a reemplazar la primera etapa de esquí por un exigente recorrido de running en el cerro, que promete la misma intensidad y emoción.

Tras esta apertura, los atletas continuarán con mountain bike por senderos del Parque Nacional Lanín y comunidades mapuches, luego pasarán a la etapa de kayak en el lago Lácar, y finalizarán con un nuevo tramo de running que se interna en bosques cercanos a San Martín de los Andes. La meta será, como cada año, en el centro cívico de la ciudad.

En la edición 2024, el vencedor fue Facundo Romera (San Martín de los Andes), seguido por Santiago González (Villa La Angostura) y Maxi Morales (General Roca). En la categoría damas, la ganadora 2023 fue Virginia Pitte (Choele Choel), acompañada en el podio por Yanina Ferroni (General Roca) y Nadina Hudson (San Martín de los Andes).

La largada será a las 9 de la mañana en la base de Chapelco, donde vecinos y visitantes podrán acompañar a los competidores. Se recomienda tener en cuenta los siguientes cortes: