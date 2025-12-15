RegionalesSaludSociedad

El viernes se realizará una jornada de vacunación extendida en toda la provincia

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Se extenderá hasta la noche, inclusive, y estará abierta a toda la comunidad. Todas las vacunas del calendario estarán disponibles.

La Noche de las Vacunas llega este viernes a distintos puntos de la provincia para facilitar el acceso a las vacunas de calendario. Desde vacunatorios de hospitales, centros de salud y plazas, el equipo de salud estará aplicando vacunas de calendario a toda la comunidad en horario vespertino. Una excelente oportunidad para iniciar o completar los esquemas de vacunación.

Las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo.

Por ese motivo, como parte de las estrategias para fortalecer la vacunación en la provincia, es que se realizará la Noche de las Vacunas. En la ciudad de Neuquén, el personal de salud estará en la Feria Neuquén Emprende, en el Parque Jaime de Nevares, de 18 a 22 h. Los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán también se sumarán a la iniciativa.

Cabe recordar que actualmente el Sistema de Salud de Neuquén se encuentra en alerta tras la sospecha de un caso de sarampión/rubéola en un menor de Senillosa, finalmente descartado; y la confirmación de dos casos de tos convulsa (coqueluche). 

La vacunación sigue siendo la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida.

Conocé las distintas actividades en el siguiente link:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xyyB1Bv9hjagqzBAGtMQul5oUdwbzpwz/edit?usp=sharing&ouid=110785129540443937233&rtpof=true&sd=true

