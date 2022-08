Elena Cabeza: «me siento animada y esperanzada, ya comencé a practicar caminar con muletas»

>> Locales

La empleada municipal, baleada en la cadera el viernes pasado, se recupera favorablemente en el nosocomio local.

Luego del pánico desatado este viernes en el palacio municipal, una de sus empleadas fue alcanzada por uno de los disparos que propinó Jofré a la muchedumbre.

Una de esas balas alcanzó a Elena Cabeza, una vecina, empleada municipal que cumplía funciones como todos los días. Elena tratando de ayudar a otro compañero municipal, corrió a mover su vehículo y el de su compañero, que no podía salir del municipio. Es ahí cuando una bala la hirió entrando al auto.

A tan sólo dos días del hecho que pudo ser una tragedia, Elena habló brevemente con Lacar Digital » hoy un poco mejor, dormí toda la noche de una vez. Estoy dentro todo bien, me siento animada y esperanzada de poder levantarme y empezar a caminar. Ya me trajeron muletas para poder practicar y como puedo me bajo de la cama y voy hasta el baño» indicó a este diario, un poco más motivada.

Elena podría haber quedado inválida, la bala impactó cerca de una vértebra, afortunadamente, luego de la intervención quirúrgica, la bala fue extraída y Elena se recupera favorablemente.

Aunque sabe que el camino es largo y deberá armarse de paciencia, para poder continuar con su vida, lo más normal que pueda, después de este horrendo suceso que la tuvo como una de las protagonistas.