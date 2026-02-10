Elevaron a naranja la alerta meteorológica para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta por fuertes vientos y lluvias que alcanzará a casi toda la provincia. Implica una mayor peligrosidad por las condiciones climáticas.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó la alerta climática que rige para casi toda la provincia del Neuquén de amarilla a naranja por fuertes vientos y lluvias para este martes. Desde la dirección provincial de Protección Civil, dependiente de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo del ministerio de Seguridad, solicitaron a la población extremar medidas por el riesgo climático.

El parte meteorológico anunció que la alerta naranja regirá en casi todo el territorio provincial, con vientos regulares a fuertes, con velocidades sostenidas de 40 a 60 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre 90 y 100 km/h, pudiendo ser superadas de manera puntual. Los períodos de mayor peligrosidad se darán durante el mediodía, la tarde y la noche. Temperaturas: mínima de 15° y máxima de 31°. Cielo algo a parcialmente nublado, con condiciones de inestabilidad.

En el caso de los departamentos de Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos, se mantiene la alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes. Allí se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Por tal motivo, se recomienda a la ciudadanía extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre y desplazarse por las rutas neuquinas. También se solicita asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, informó que el cambio de color de la alerta implica un incremento del riesgo “a sufrir cualquier tipo de afectación en cuanto a lo material, como así también a la salud de las personas”.

Por ese motivo, solicitó a la población “mantenerse informada a través de los canales oficiales” e informó que, según el pronóstico, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del jueves, con vientos moderados y un paulatino ascenso de la temperatura hacia el fin de semana. Por último, reiteró los números a tener en cuenta durante estas condiciones: 100 de bomberos, 101 de policía, 103 de defensa civil y 107 de salud.