Eliana Rivera: “La falta de inversiones de las empresas de telefonía celular ponen en riesgo a los vecinos de San Martín de los Andes”

“Las empresas de telefonía celular, tienen que saber que en San Martín de los Andes no tenemos ciudadanos de primera o de segunda. Todos nuestros vecinos, merecen un excelente servicio de conectividad y no podemos permitir que abandonen alegremente con servicios de pésima calidad a cada uno de los habitantes de Cordones” manifestó la concejal Eliana Rivera.

Niños en edad escolar que no pueden acceder a contenidos, mujeres que no pueden usar los botones antipánico, padres que no pueden realizar teletrabajo, llamados de emergencia que es imposible realizar diariamente, son sólo algunos de los problemas que enfrentan los más de 10.000 vecinos y vecinas que viven en cordones de Chapelco en San Martín de los Andes, por falta de conectividad y de inversiones de las empresas de telefonía celular.

“Nuestra cooperativa telefónica ha hecho una torre, para que Movistar, Claro y Personal pongan en la zona sus antenas, sólo lo ha hecho Personal. No nos interesan las excusas, porque cuando una mamá necesita comunicarse con sus hijos, porque cuando un vecino requiere una ambulancia o un patrullero, no sirven las excusas, lo único que sirven son las respuestas”, continuó enfática la edil.

Por razones climáticas, geográficas y naturales, San Martín de los Andes, y fundamentalmente los vecinos que viven en los cordones montañosos, dependen de la conectividad, que hoy es clave para nuestras vidas, en lo que respecta a nuestros derechos de salud, educativos, de entretenimiento, seguridad y sociabilización.

Uno de los puntos de mayor vulnerabilidad para los vecinos, está vinculado a la seguridad y servicios de emergencias. La provincia de Neuquén cuenta con aplicación denominada (Neuquén Te Cuida) que permite acceder a distintos dispositivos de seguridad, como: botón SOS, llamada directa a policía, bomberos, denunciar anónimamente narcomenudeo, conocer el estado de rutas y caminos, entre otros, pero por supuesto esta app requiere de buena conectividad para funcionar correctamente.

“Sin lugar a dudas, la conectividad es esencial. La atención de nuestros vecinos no puede quedar a la deriva de ocasionales promociones y pequeños descuentos que cada uno obtenga por reclamar tortuosamente a un call center. Le están facturando a los sanmartinenses y a nuestros visitantes, por servicios que no prestan, por una calidad que no tienen y por una cobertura que no brindan”, concluyó Eliana Rivera.