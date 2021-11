Embajador de Los Andes se consagró campeón de Lifune Sur

>> Deportes

El equipo de San Martín de los Andes EMBAJADOR L.A. fue el flamante campeón de LIFUNE SUR luego de superar por goleada a Santa Agustina por 4 a 0 en Junín de los Andes el pasado domingo en el cierre del campeonato. La consagración para los técnicos Facundo Flores y Narayan Carey llegó con mucha satisfacción por todo el trabajo que se vino realizando por parte del grupo que conforma esta prestigiosa institución. «Es la segunda Lifune que jugamos con Embajador, en la liga anterior habíamos quedado segundos y esta vez por fin se nos dio» dijo Maxi Flores, goleador del equipo. «Tuvimos la valla menos vencida de la mano de Jeremías Vidal, nuestro arquero que es un fenómeno y por segunda vez se convierte en el mejor arquero de los dos campeonatos» agregó.

El equpo local ganó por 4 a 0 en la final, Lacar Digital habló con uno de sus técnicos, Facundo Flores quien se mostró emocionado y feliz del logro. «Fue un torneo hermoso, un buen torneo de fútbol, que exige estar bien. Un gran aprendizaje. Se juega con todos los equipos de la zona, aprendimos muchísimo, son un grupo muy bueno de jugadores, es un club muy cómodo para trabajar. Solo conocía a algunos, mi hermano (Maxi Flores) Dipa y algunos otros jugadores, son unos pibes bárbaros. Es un club muy ordenado, con muchas aspiraciones y proyectos. En mi caso particular estoy muy feliz porque creyeron en uno, la oportunidad que me dieron a pesar de no ser futbolista ni ser un jugador de renombre me dieron la posibilidad de dirigir el equipo en un club bien ordenado es una garantía. Mi experiencia había sido en Fútbol Callejero, como les dije a ellos el fútbol lo hacen los jugadores, yo creo que es así, nosotros solo lo acomodamos y le decimos qué nos parece mejor pero ellos hacen el fútbol» dijo Facundo Flores, técnico de AFA que forma parte de este grupo de trabajo.

Para finalizar expresó «hermosa la liga, es algo que tiene que seguir creciendo, como todo con algunas cosas para corregir pero se busca ser profesionales y estamos muy felices de todo este logro en equipo» dijo Flores a Lacar Digital.

Por su parte Maximiliano Flores expresó «es la segunda que jugamos con Embajador, fuimos subcampeones porque Don Bosco se llevó el campeonato aquella vez, esta vez logramos el título con mucho trabajo y esfuerzo. Perdimos el primer partido después solo un empate y ganamos el resto. Nos preparamos bien, al grupo de antes se sumaron pibes nuevos y tuvieron sus minutos y eso estuvo bueno por el entrenamiento. Tenemos la valla menos vencida con Jere en este campeonato y en el anterior también. El último partido se jugó con Santa Agustina que no pudimos hacerle un gol en el primer tiempo. En el segundo se abrió el partido con Gol de Felipe Brieta, el segundo lo hice yo, Agus Dipaola hace el tercero y el cuarto Agustin Zorati» expresó Maxi.

«La experiencia es hermosa, ya pude ganar la liga de Bariloche, jugué en otras ligas donde también pudimos ganar y ahora esta experiencia que sumamos me pone muy feliz como jugador también» cerró Flores.

Hablamos con el capitán «Jugamos de visitante en la primera fecha en Las Coloradas perdiendo y fue durísimo. Teníamos cuerpo técnico nuevo y bueno, hasta que nos pudimos acomodar en la segunda fecha ya comenzamos a ganar. En la cuarta fecha jugamos con Cumbres, acá en la cancha de nuestra ciudad. Íbamos ganando 2 a 0 y con un jugador menos nos empataron. Faltaban 3 minutos y pudimos ganar. Fue un partido chivo y muy entretenido. Creo que ese fue el partido mas importante» indicó Facundo Kuhn, capitán de Embajador.

«En la quinta fecha nos enfrenamos a Lonquimay y había que ganar. Lamentablemente empatamos sobre el final, teníamos que ganar para estar mas cómodos pero bueno no se dio. Las Coloradas seguía punteando. En la sexta fecha jugamos con Pehuen de Aluminé y Cumbres jugó contra las Coloradas, ellos lograron ganarle 4 a 1 y nosotros también hicimos lo propio contra Pehuen por lo que nos dieron una mano. Jugamos con viento a favor al principio y metimos 2 goles. En el segundo tiempo tuvimos una expulsión y jugamos con viento en contra y un jugador menos, se nos vinieron luego de descontar con un gol. Nos atacaron todo el segundo tiempo pero pudimos ganar. Ahí quedamos punteros. Después tuvimos el clásico con Don Bosco en Junín» agregó a este diario Kuhn.

«El domingo jugamos con Don Bosco. Nos quedamos con uno menos en el partido, Las Coloradas había ganado y teníamos otra presión. Teníamos que ganar, porque como la Lifune pasada dependíamos de otros resultados. Pero con un tiro libre de Pato Gherlone logramos ganar el partido. Después solo aguantar porque tenían un hombre de mas y necesitaban ganar para estar en la punta» agregó.

Luego se vino un partido picante: «CEOS es un equipo muy bueno que se nos venía, están muy entrenados y juegan muy bien. Se nos complicó el partido con un gol tempranero y logramos con los minutos darlo vuelta, ese fue muy importante porque ellos no paraban de correr pero logramos contenerlos» dijo Facundo.

Para la última fecha Las Coloradas tenía la ventaja de que Cordillera se bajó del campeonato y los puntos eran para los equipos que se enfrentaban con ellos. «Teníamos que ganar si o si con Santa Agustina, porque todos sumaban. Fue un partido muy emocional porque si no ganabamos no nos servía nada. El empate nos llevaba a la final con Las Coloradas. Fue un partido con mucha presión, en el primer tiempo no jugamos muy bien, pero en el segundo salimos por esos 45 minutos que nos den la copa. A los 3 minutos del segundo tiempo logramos convertir y desde ahí manejamos nosotros. Ganamos 4 a 0 muy cómodos por suerte. Estamos muy felices por esta copa y por el trabajo en equipo, por lo que logramos como grupo» finalizó Facundo Kuhn.

Por su parte Cumbres se ubicó tercero ganando el domingo en el primer turno por 2 a 1 frente a CEOS FC de local.

El equipo:

Pell Richard Matías

Molina Mauricio

Gherlone Patricio

Subin Bendersky Lucas (Chulo)

Sastre Juan

Aloy Tomas

Kuhn Facundo

Méndez Pedro

Méndez Joaquín

Zoratti Joaquín

Chapitel Juan

Beretta Felipe

Vidal Jeremías

Farias Juan

Bruzzone Teo

Cataldi Marcos

Ricaurte Marco

Kornitz Fernando

Quintana Mauro

Buzzi Pablo

Martin Leandro

Di Paola Agustín

Ortiz Facundo

Flores Maximiliano

Geist Sascha

Maximiliano Flores y Agustín DiPaola

La dupla Técnica de Facundo Flores y Narayan Carey

Facundo Khun capitan del equipo

Jeremías Vidal Valla menos vencida de Embajador L.A.