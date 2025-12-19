Emiten alerta amarilla por lluvias para el Parque Nacional Lanín

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias de variada intensidad para este sábado 20 de diciembre. Desde la Intendencia del Parque Nacional Lanín pidieron extremar precauciones y evitar actividades al aire libre.



La Intendencia del Parque Nacional Lanín informó que rige una Alerta Preventiva Amarilla por lluvias, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 20 de diciembre en el área del parque.

Según el pronóstico oficial, la región será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 25 y 35 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados de manera puntual.



Desde el organismo recordaron que los Parques Nacionales son áreas agrestes, donde los senderos y sectores de uso público se encuentran expuestos a los procesos naturales propios del entorno. En ese contexto, señalaron que la caída de ramas, árboles y piedras es frecuente, especialmente durante eventos meteorológicos adversos.

Por este motivo, recomendaron evitar actividades al aire libre mientras la alerta se encuentre vigente y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La advertencia apunta a reducir riesgos tanto para visitantes como para residentes que transiten por la zona durante el fin de semana.