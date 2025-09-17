LocalesPoliciales

En allanamiento se lograron recuperar más de 20 tarjetas de débito, crédito y licencias de conducir

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El allanamiento realizado por la Brigada de Investigaciones, logró detectar fuera de la propiedad y en un sector del terreno, un conjunto de tarjetas de débito, crédito, licencias de conducir y documentos de identidad, documentación robada de hechos anteriores.

En una investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones por varios hurtos denunciados, comenzó en el mes de agosto, donde el personal policial una vez más logró dar con objetos robados librando actuaciones de allanamiento para dos domicilios, uno en el barrio 108 Viviendas y el otro allanamiento realizado en la calle Coronel Díaz.

Ambos allanamientos realizados con colaboración de la División del Comando Radioeléctrico, personal de la Cria. 23 y Grupo GEOP, más la colaboración del División de Criminalística de Junin de los Andes, fueron positivos.

En una de las viviendas se lograron recuperar más de 27 plásticos entre tarjetas de débito, crédito y otras documentaciones, que habían sido denunciados en hechos anteriores de robos y en el segundo domicilio se recuperaron prendas de vestir y un celular, también denunciados como robados en otros hechos.

Uno de los investigados quedó detenido a fines de determinar su carácter procesal, luego de la audiencia a cargo del el Juez de Garantía JUAN PABLO BALDERRAMA.

