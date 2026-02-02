En dos años de gestión, Neuquén redujo su deuda pública en casi 500 millones de dólares

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano destacó que desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa se redujo el stock de deuda en un 38%. “Ingresamos con una deuda de casi 1.270 millones de dólares”, dijo y explicó que actualmente es de 780 millones de dólares.



La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano aseguró que la provincia del Neuquén está desarrollando un plan de obra pública “ambicioso” y explicó que, durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa, casi el 90 por ciento de esta nueva infraestructura se financió con fondos propios. “Es una de las improntas de este gobierno”, señaló.

La funcionaria destacó que, además de destinar una importante cantidad de fondos a la ejecución de estas obras, el gobierno provincial también logró disminuir notablemente la deuda pública heredada de gestiones anteriores. “Hemos logrado reducir el stock de deuda en un 38%”, indicó.

“Ingresamos a la gestión con una deuda de casi 1.270 millones de dólares”, comentó y detalló que actualmente ascienda a 780 millones de dólares. “Esta baja de deuda nos genera un menor costo corriente de intereses y nos va liberando fondos para otros destinos”, manifestó.

A diciembre de 2025, el stock de deuda pública representaba el 20% de los ingresos totales del ejercicio, el más bajo de los últimos 20 años, lo cual le permite a la actual gestión de gobierno mejorar el ranking interprovincial. Hoy la provincia se encuentra en la tercera posición, en cambio cuando asumió la actual gestión de gobierno se encontraba en el lugar número 20.

“Por segundo año consecutivo, cerramos el ejercicio sin emitir deuda pública y menos para gastos corrientes”, recalcó. Además, el gobierno cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, situación que no se había dado en los últimos 20 años.

El precio del petróleo

Por otra parte, la secretaria recordó que el año pasado cayó el precio del barril de petróleo, que en el último trimestre de 2025 “rondó entre los 60 y 63 dólares”. Dijo que, si bien en los últimos días “algo repuntó”, explicó que la regalía se liquida con el precio promedio de un mes hacia atrás, “por lo cual el efecto caja en la provincia siempre va rezagado”.

Indicó que el contexto político y socioeconómico mundial genera cierta “volatilidad” en el precio, que afecta a las arcas provinciales. Aunque destacó que el nivel de producción sigue creciendo y “eso nos da alivio, porque amortiguamos parcialmente una cosa con la otra”.

Coparticipación federal

Pogliano se refirió a la coparticipación federal y explicó que, si bien 2025 cerró para Neuquén “levemente por encima” de los números esperados, “sostenemos la inequidad que venimos planteando desde que asumimos de que el coeficiente de coparticipación nuestro está muy por debajo de lo que debería ser”.

“Participamos en el Producto Bruto en más de un 4% y recibimos de coparticipación menos de la mitad de ese porcentaje”, detalló y comentó que la coparticipación representa el 18% de los ingresos corrientes de la provincia.

Deuda nacional con el ISSN

La secretaria destacó que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) “hoy está equilibrado, por segundo año consecutivo”. Aunque recordó que la provincia sigue reclamando la deuda que ANSES “tiene con nosotros, porque somos de las pocas provincias que no nacionalizamos nuestra caja”.

Dijo que desde la provincia se hicieron los reclamos formales a Nación y que ahora están trabajando ANSES y el ISSN para “conciliar los números y ver de qué manera ellos van a cumplir con su deuda”. “Es un número más que importante para todos los neuquinos”, consideró.

Recaudación provincial

Pogliano explicó que para la recaudación provincial el impuesto más importante es Ingresos Brutos y que más del 50% de lo que ingresa por ese tributo “lo genera la actividad hidrocarburífera”. “En términos reales nos vimos perjudicados, porque como la mitad proviene de la actividad hidrocarburífera, al ver menguado el precio, vemos perjudicada nuestra recaudación”, añadió.

Aseguró que en las otras actividades que conforman el 50% restante de Ingresos Brutos hubo “un crecimiento real”. Dijo que esto queda demostrado en indicadores como el aumento en el nivel de empleo, el empleo en la construcción y la venta minorista en supermercados, entre otros.