En el cierre de campaña, Koopmann pidió que “el destino de la provincia lo sigamos decidiendo los neuquinos y no se defina en Buenos Aires»

>> Elecciones 2023, Política

El candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, encabezó el cierre final de campaña, de cara a los comicios del próximo domingo, con otro masivo acto en el club Unión de Zapala, donde aseguró que “en esta elección está en juego si el destino de la provincia lo seguimos decidiendo los neuquinos o si pasa a definirse en Buenos Aires”.

En ese sentido, el candidato reiteró que “el proyecto del MPN es el único que defiende los intereses de las familias neuquinas, levantando las banderas de la justicia social, la autonomía política y la independencia económica; todos los demás candidatos responden a intereses de los partidos nacionales”.

Marcos Koopmann estuvo acompañado por la candidata a vicegobernadora, Ana Pechen y el candidato a la reelección como intendente de Zapala, Carlos Koopmann, en lo que fue el tercer y último cierre de campaña, después de los que había realizado el martes en Añelo y el miércoles en Neuquén capital. También estuvieron presentes el gobernador y presidente del MPN, Omar Gutiérrez, el presidente de la convención partidaria, Jorge Sapag, y candidatos a diputados e intendentes de diferentes localidades de la zona centro.

“Pensemos por un minuto qué han hecho los partidos nacionales por los neuquinos. Pensemos en los últimos gobiernos, macristas y kirchneristas. Solo nos han dejado más inflación, más pobreza, más angustia, más incertidumbre. Ese es el camino que proponen los otros candidatos que responden a sus jefes en Buenos Aires”, dijo Koopmann, remarcando que “nosotros solamente le vamos a responder al pueblo de la provincia de Neuquén”.

“A los partidos nacionales lo único que les interesa es llevarse los recursos de Vaca Muerta para Buenos Aires, vienen por nuestro gas y nuestro petróleo, no les preocupa el bienestar de las familias neuquinas”, señaló el candidato, agregando que “nosotros queremos que esos recursos sean primero para Neuquén y vamos a trabajar para que se derramen en cada rincón de nuestro territorio”.

En este punto, Koopmann destacó la creación del Fondo de Infraestructura Municipal, que se conformará por ley con ingresos provenientes del gas y del petróleo de Vaca Muerta y se destinará a la ejecución de obras de servicios básicos como redes de agua, cloacas, luz y gas, en todos los municipios y comisiones de fomento.

“Además de este fondo para obras, también vamos a crear el fondo de becas “Gregorio Álvarez”, para que ningún chico o chica de la provincia tenga que abandonar sus estudios por razones económicas, y esto se sumará al Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito, que ya implementamos este año”, manifestó.

“Nosotros venimos a darle continuidad a todo lo que se hizo bien durante esta gestión, pero también vamos a dar los cambios que sean necesarios para hacer lo que nos falta”, dijo el candidato, señalando que “junto a Ana Pechen, representamos un cambio seguro, un cambio con previsibilidad para mejorar la calidad de vida de los neuquinos, nosotros somos un salto al vacío”.

Por su parte, Ana Pechen, sostuvo que “nosotros recorrimos la provincia a instancias de Marcos y le preguntamos a los neuquinos y neuquinas qué quieren para el futuro de Neuquén, cómo quieren que sea su localidad, qué es lo que anhelan de los dirigentes. Y eso fue lo que plasmamos en la plataforma política que presentamos ante la gente”.

Asimismo, la candidata a vicegobernadora hizo un repaso de la transformación que llevaron adelante los sucesivos gobiernos de MPN en toda la provincia, puntualmente en la zona centro.

“Con sesenta y dos años hemos construido una provincia pujante, con una economía que en los últimos diez años creció el 40%, cuando la Nación no creció prácticamente nada. ¿Qué es lo que hicimos en todos esos períodos? Nos dedicamos a construir la salud pública, la educación pública, la seguridad, el desarrollo, todo lo que hace que hoy Neuquén sea un faro, pero no es solamente un faro energético que alumbra a la Argentina, que le da gas a toda la Argentina, sino que es un faro de calidad de vida”, aseguró la candidata.

“Es por eso que no vamos a aceptar que las decisiones las tomen los de afuera, que ningún no neuquino venga a decirnos qué es lo que tenemos qué hacer”, insistió Pechen al hacer referencia a los proyectos políticos de partidos nacionales. “Gente que no ha podido arreglar todavía sus diferencias a nivel nacional, que son los responsables de la inflación que se come los bolsillos de cada uno de nosotros y que pretenden decidir sobre el futuro de los neuquinos”.

Por último, Pechen aseguró que “todo el mundo hace cola para venir a ver cómo se lleva nuestra riqueza. Pero no, esa riqueza es de los neuquinos, nuestra por Constitución y es realmente el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. El mundo está esperando recibir parte de ese gas y ese petróleo que están en nuestro suelo, porque hay una demanda internacional enorme y nosotros tenemos la gran bendición de tener la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo. Así que este 16 de abril, a nuestros recursos y a nuestro futuro los cuidamos y los defendemos entre todos”, finalizó.

A su turno, Carlos Koopmann recordó que “juntos supimos sortear grandes obstáculos, ponernos manos a la obra” y agradeció a los zapalinos “el esfuerzo de cada uno, el trabajo del equipo maravilloso que me acompañó en este gobierno para poner en marcha esta máquina de progreso y desarrollo que estamos llevando adelante en la ciudad”.

“Hoy podemos decir que miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro. Hoy estamos construyendo nuestro propio destino. Sabemos que hemos logrado todos estos grandes avances, pero ahora toca consolidar de una vez y para siempre este camino que entre todos comenzamos a andar”, dijo el intendente de Zapala, resaltando que “en cuatro años hemos logrado sentar las bases y marcar un camino, pero para consolidar todo este proceso y todas estas conquistas por las que tanto trabajamos, debemos hacer un esfuerzo más.”

En este sentido, Carlos Koopmann aseguró que “la elección del próximo gobernador será clave para seguir este camino y determinar nuestro futuro” e instó “a acompañar el domingo a Marcos, que es un candidato con una visión clara para Neuquén, comprometido con el interior y con cada rincón de nuestra provincia, y un histórico gestor que ha dado sobradas muestras de su capacidad para liderar”.

“Para que ello sea posible debe seguir gobernando el MPN”, finalizó el candidato a intendente, destrancando que “Neuquén ha tomado la decisión de brindar reglas de juego claras, de transformarse en una provincia modelo de crecimiento y de asegurar en el mediano y largo plazo la profundización de todo que ya funciona”.