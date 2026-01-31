Locales

En febrero se inaugurarán las obras en el Parque Lineal Pocahullo

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El gobernador Rolando Figueroa supervisó el avance de los trabajos, que incluyen skatepark, sendas peatonales y ciclísticas, estaciones deportivas y espacios verdes.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este lunes las obras que se ejecutan en el Parque Lineal Pocahullo de San Martín de los Andes, que se prevén inaugurar durante el mes próximo.

El mandatario supervisó el avance de las tareas acompañado por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. 

Las obras incluyen la ejecución de estaciones deportivas y de descanso, juegos para niños, miradores, Plaza de la Memoria, skatepark, dos puentes, sendas ciclísticas y peatonales. 

Durante la jornada, el gobernador tiene previsto recorrer una serie de obras educativas y viales que se ejecutan en la localidad y los espacios donde se iniciarán otros proyectos de salud y educativos, entre otros.

