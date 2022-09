En la asunción de autoridades del MPN, Gutiérrez y Sapag apuntaron contra Figueroa

El sector Azul del MPN celebró este viernes la asunción de las nuevas autoridades partidarias, que tendrán al actual gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, como presidente de la Junta de Gobierno por cuatro años más y al ex mandatario Jorge Sapag encabezando la Convención.

En un acto realizado en las instalaciones de Afuven, que reunió a dirigentes y la militancia del MPN, se realizó primero la entrega de diplomas a los electos representantes de la Junta, la Convención y las seccionales.

Luego, fue el turno de los discursos, donde se esperaba de parte de Gutiérrez que anuncie la fecha de las internas (serían el 13 de noviembre y se darían a conocer mañana), algo que no sucedió. Pero lo que sí hubo fueron muchas referencias a esa instancia y con un claro destinatario: Rolando Figueroa.

“Hay que jugar limpio. En el medio del partido no se pueden cambiar las reglas de juego, esas reglas que han permitido alcanzar cargos y que, calculo, son las mismas que están vigentes”, dijo Gutiérrez, en alusión al pedido del sector violeta de Figueroa de modificar las condiciones del acto eleccionario interno. “Si estaban bien antes por qué deberían estar mal hoy. El cambio debería hacerse, en todo caso, en tiempos no electorales”, sostuvo el presidente del MPN y apuntó: “Solicito a los contendientes que nadie se atreva a atacar debajo de la cintura y que pongan arriba de la mesa un debate enriquecedor”.

A su vez, pidió no llevar las discusiones en términos personales, recordó que eso ya se vivió en otra contienda anterior de la que participó y disparó contra los que amagan con irse del MPN. “Nosotros asumimos la responsabilidad de estar donde se nos exige, con aciertos y errores tenemos claro hacia dónde vamos porque sabemos de dónde venimos, no nos cambiamos de camiseta de la noche a la mañana”, advirtió.

María Isabel Sanchez

Antes, Gutiérrez había leído una carta de salutación firmada por los petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci.

Sin nombrarlo, también hicieron referencias a Figueroa Jorge Sapag y Ana Pechen. El primero, exigió “respeto” y dejó una frase que después replicó Gutiérrez: “Dentro del MPN todo, fuera del MPN nada”. Dijo que la conducción del partido está con los brazos abiertos a todos los colores y que se los invita a “participar porque así es la democracia, se dirime con la carta orgánica y con los votos en las internas, que son los que deciden quienes van a manejar los destinos de la provincia”. Dijo que no se les debe dar “el gusto a los partidos nacionales que nos quieren ganar” y que el objetivo deber ser seguir gobernando de la mano del MPN “en beneficio de todos los neuquinos”.

Pechen, por su parte, afirmó que “no hay que sacar los pies del plato” y que las diferencias deben dirimirse dentro del ámbito del partido provincial. “Yo he ganado y perdido internas pero no hay nadie que pueda decir que el MPN no tiene internas claras y abiertas”, resaltó.

Con la fecha de las internas del MPN definida casi con seguridad para el 13 de noviembre, la carrera hacia la gobernación ya comenzó y en ese camino hay un solo candidato oficializado y del lado Azul: el actual vice gobernador Marcos Koopmann, quien en pocos días dará a conocer su compañera de fórmula.

En tanto, Rolando Figueroa sigue jugando al misterio respecto a si participará o no de esta instancia y le puso pimienta, a partir de lo que fue el comunicado dado a conocer el jueves por el MAPO y a lo que en la jornada de este viernes los dirigentes azules respondieron.

Asunción

La asunción formal de los integrantes de la Junta se había concretado a la mañana en la sede de Olascoaga, mientras que por la tarde lo hicieron los miembros de la Convención, en un local partidario sobre la calle Leguizamón.

Las flamantes autoridades partidarias surgieron del proceso electoral llevado adelante el mes pasado, donde para la Junta y la Convención no hubo oposición a los postulantes que presentó el sector Azul (quedando Gutiérrez al mando de la primera y Sapag de la segunda) y de la casi totalidad de las seccionales, donde fueron a las urnas tan solo seis. Allí, los azules se impusieron en cinco (Centenario, Cutral Co, Loncopué, Huiliches y Picunches), mientras que la lista Azul y Blanca de los petroleros se quedó con Añelo.

De esta manera, se renovaron 20 miembros de la Junta, 52 de la Convención y 18 integrantes de cada una de las 22 seccionales del partido provincial.

En la Junta, detrás de Gutiérrez asumieron en los primeros lugares Gloria Sifuentes, Rubén Campos, María Laura Du Pessis, Sandro Badilla, Amanda Rial, Vicente Godoy, María Villone y Marcelo Berenguer.