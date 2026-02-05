En la rotonda de Avda. Los Lagos el municipio presentó el nuevo camión recolector

La unidad, que se suma a las dos camionetas incorporadas en los últimos meses, fue adquirido con un adelanto financiero reintegrable del Gobierno de la provincia de Neuquén que el Municipio devuelve con fondos propios.

El camión fue presentado este miércoles por el intendente, Carlos Saloniti, y funcionarios de las áreas de Obras y Servicios Públicos, Gobierno y Juntas Vecinales.

El jefe comunal recordó que está incorporación es parte del fortalecimiento del parque de vehículos destinados a Servicios Públicos.

Saloniti también celebró la construcción de la rotonda de Av. Los Lagos, recientemente habilitada al tránsito, recordó que es un viejo anhelo de la comunidad de Cordones del Chapelco y aseguró que, en su diseño, el Municipio tuvo en cuenta recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en cuanto a la seguridad peatonal.