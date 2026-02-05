LocalesMunicipales

En la rotonda de Avda. Los Lagos el municipio presentó el nuevo camión recolector

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La unidad, que se suma a las dos camionetas incorporadas en los últimos meses, fue adquirido con un adelanto financiero reintegrable del Gobierno de la provincia de Neuquén que el Municipio devuelve con fondos propios.

El camión fue presentado este miércoles por el intendente, Carlos Saloniti, y funcionarios de las áreas de Obras y Servicios Públicos, Gobierno y Juntas Vecinales.

El jefe comunal recordó que está incorporación es parte del fortalecimiento del parque de vehículos destinados a Servicios Públicos.

Saloniti también celebró la construcción de la rotonda de Av. Los Lagos, recientemente habilitada al tránsito, recordó que es un viejo anhelo de la comunidad de Cordones del Chapelco y aseguró que, en su diseño, el Municipio tuvo en cuenta recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en cuanto a la seguridad peatonal.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Con el tradicional desfile se celebró el 128° aniversario de San Martín de los Andes
Artículo siguiente
Avanza la obra de asfalto de la ruta que conecta Siete Lagos con Meliquina

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Le encontraron Tusi, LSD, MDMA y cocaína en un bolso en el aeropuerto: fue condenado en menos de 24 horas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de la pena, también se le decomisaron USD...

Avanza la obra de asfalto de la ruta que conecta Siete Lagos con Meliquina

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Ya se ejecutó el 4 por ciento de los...

Con el tradicional desfile se celebró el 128° aniversario de San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con un desfile cívico militar y un festival artístico...

¡Felices 128 años San Martín de los Andes!

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Hoy nuestra ciudad está de aniversario y se celebrará...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640