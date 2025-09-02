EducaciónLocales

En la segunda quincena de septiembre comienzan las obras de la Escuela Integral N° 3 y del Cpem 96

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Funcionarios del Gobierno neuquino y representantes de la empresa Julio César Maiolo confirmaron al intendente Carlos Saloniti que, tras la finalización de la veda invernal, el 15 de septiembre se reanudarán las obras del Cpem 96 y, una semana después, de la Escuela Integral N° 3.

Ambos edificios nuevos completarán más de 3.500 metros cuadrados de superficie y son financiados por el Estado provincial, por algo más de 8.500 millones de pesos, como parte de la fuerte inversión del Gobierno neuquino en el área de Educación.

La nueva construcción del Cpem 96, en Cordones del Chapelco, demandará 450 días corridos de trabajo mientras que la nueva Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N° 3, en Chacra 4, necesitará 365 días corridos de mano de obra.

El jefe comunal recibió este viernes al delegado de la Región Lagos del Sur de la Dirección Provincial de Obras Contratadas, Eduardo Aníbal Urrutia; y a la jefa de Obra de la empresa constructora, María José Aldasoro; quienes presentaron los planos de ambos edificios y confirmaron detalles de los trabajos.

De la reunión también participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Héctor Durán; la directora Regional de Distrito IX, Sandra Tous; y el representante de Seguridad e Higiene del Consejo Provincial de Educación en la región Lagos del Sur, Hugo Frigerio.

El edificio de la Escuela Integral N° 3 estará ubicado en el triángulo formado por la calle Pil Pil, la Ruta Nacional 40 y el edificio del Cpem 28. Tendrá una superficie 2.610 metros cuadrados, de los cuales 1.526 serán cubiertos. Se estructurará en dos alas, en una de ellas estará el sector administrativo, servicios (cocina y sanitarios) y talleres; la otra alberga aulas, SUM, invernadero (exterior) y huerta. Será un edificio con accesibilidad y contará con paneles solares de funcionamiento diario.

El Cpem 96 estará ubicado frente a la Escuela N° 359, delimitado por Av. Los Lagos, Cerro Wayle y Cerro Bella Vista, sobre una fracción de 5.607 metros cuadrados de terreno, con una superficie de 1.977 metros cubiertos, desarrollados en una planta y en dos áreas. En el área Norte se ubicará el sector administrativo, la biblioteca, el aula de informática, el aula multipropósito, el sector pedagógico, la sala de profesores y seis de las aulas de teoría. En el área Sur se ubicará el salón de usos múltiples, un sector de sanitarios, tres aulas, el depósito de educación física, sanitarios de docentes, kiosco, y el sector de cocina con sus dependencias.

Esta obra comenzó antes de la veda invernal, con movimiento de suelos y trabajos previos sobre el terreno. A partir del 15 de septiembre se trabajará sobre el cerco y en la colocación de contendedores en el depósito para albergar maquinarias y personal, según informaron Aldasoro y Urrutia al intendente Saloniti.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
El Hospital de San Martín de los Andes tendrá un nuevo equipo de endoscopía
Artículo siguiente
Confirmaron un caso de fallecimiento por Hantavirus en San Martín de los Andes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Confirmaron un caso de fallecimiento por Hantavirus en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Un mujer de 44 años contrajo el virus y...

El Hospital de San Martín de los Andes tendrá un nuevo equipo de endoscopía

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Gobierno refuerza la atención sanitaria con una importante...

Allanamientos positivos: recuperan elementos robados y detienen a una persona

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El procedimiento realizado en San Martín de los Andes...

Entraron en vigencia las nuevas medidas de alivio tributario

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Ejecutivo Municipal, en trabajo conjunto con el Concejo...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina