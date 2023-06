En menos de 20 días vuelven a robar en un Food Truck en la costanera del lago Lacar

>> Policiales

El robo ocurrió esta mañana en plena costanera del Lago Lacar. La primer denuncia por robo, fue archivada por la Fiscalía local.

Nuevamente los dueños de lo ajeno se apropiaron de elementos de trabajo de uno de los Food Trucks que se encuentran en la costanera del Lago Lacar.

Según detalló a Lacar Digital, Maxi el dueño del Food Truck indicó «hace 20 días sufrí un hecho delictivo similar, donde se llevaron muchos packs de bebidas cotizadas en 35 mil pesos, un tubo de gas cargado cotizado en 120 mil pesos, herramientas de cocina, me rompieron puertas y ventanas y además me quisieron llevar la freidora con aceite y lograron romperle el tubo» indicó y agregó «en este nuevo robo me llevaron un tubo de gas de 45 kilos cargado pesando unos 100 kilos final,

En cuanto al desempeño del trabajo policial Maxi indicó «los peritos no sacaron fotos, no tomaron huellas, nada y todo estaba manipulado y doblado. Yo llevé algunas cosas a la comisaría para que pongan los polvos y reactivos para levantar las huellas y me dijeron que los materiales que tenían no servían para algunas superficies»expresó.

«Estamos a la deriva»

Maxi indicó además que hay cámaras privadas en la zona pero tampoco fueron solicitadas por personal policial «voy a Fiscalía y me dicen que archivaron la causa, porque ellos trabajan de acuerdo a la investigación que realiza la Policía de Neuquén, ¡pasaron 20 días! y la denuncia que hice hoy va pasar lo mismo. Entre nosotros los comerciantes cuando hablamos llegamos a la conclusión que no mueven un pelo. Claramente para que alguien robe lo que me han robado a mí deben hacerlo en un vehículo, eso no se puede ver en una cámara? » se preguntó Maxi y agregó «acá hay algunos barrios, me da a pensar que ni las cámaras funcionan, la verdad nos sentimos a la deriva y a eso sumale la falta de luminaria del lugar, la falta de recorridos de patrulleros en la zona, la verdad que estamos todos a la deriva. Esto que pasa no es de ahora, no fui al único que le han robado, y lo que no pueden robar lo rompen» expresó Maxi.