En menos de un mes Takos y Takitos sufrió un nuevo robo

>> Policiales

Se terminaron los megaoperativos de saturación y de control, por parte de las fuerzas policiales y de otras fuerzas de seguridad y volvieron los robos a comercios céntricos de nuestra ciudad.

Nuevamente la inseguridad golpeó a un vecino comerciante. En menos de un mes, el local ubicado en Villegas al 600 Takos y Takitos, fue el blanco de delincuentes durante la madrugada de éste sábado «en menos de un mes nos volvieron a entrar, barretearon otra de las puertas del local y esta vez, el robo fue más grande. San Martín de los Andes es tierra de nadie» indicó angustiado su propietario a este diario. «Además en el apuro, se dejaron la barreta, y otro objeto que es materia de investigación» expresó.

«Me sacaron las ganas de seguir»

Hace menos de un mes, el comercio fue robado por desconocidos, que hasta el día de hoy, no fueron ubicados por personal de investigaciones. Hoy el robo fue mucho más grande que el anterior «ésta vez robaron muchísimas camperas, lotes de calzados, ropa en cantidad, un tele de 55 pulgadas que usábamos en vidriera para poner publicidad, una computadora, hasta la campera que tenía puesta el maniquí se llevaron» expresó Marcelo y agregó «no sólo me robaron mercadería que tenía para pagar, era mercadería que me facilitaron mis proveedores para levantarme del primer robo y aún no está pagada, con esto me robaron hasta las ganas de seguir. Esa sensación de inseguridad, dejó de ser sensación, es real, no hay patrulleros que recorran, no hay policias que caminen la calle, no se entiende cómo en pleno centro, se tomen todo el tiempo del mundo para robar y que nadie vea nada» indicó.

«No levantaron huellas porque no había personal de la científica en esa guardia»

Según indicó el propietario del comercio, al lugar del hecho se presentaron 3 policías y luego se apersonó personal de la Brigada de Investigaciones «increíblemente no hubo levantamiento de huellas, porque en esa guardia no había personal de la Policía Científica, según nos dijeron. Acá llegaron tres policías a tomarnos la denuncia y luego llegó la Brigada, cuando les hicimos el comentario de que no habían levantado huellas, se preguntaron que cómo iban a trabajar, la verdad no entiendo nada. Yo sé que ellos tienen todas las ganas de trabajar, pero sin personal, sin recursos, es bastante difícil. Hoy escuchaba en la radio que hablaban de que se habían cortado los robos luego de los operativos, de qué están hablando», se pregunta Marcelo y agregó «los operativos claramente fueron para el turismo, para semana santa y ahí se terminaron» expresó.

«Esto tiene que cambiar, pero debe haber un cambio real, porque así no se puede más. A nosotros nos robaron mercadería que aún no pagamos. no sabemos cómo continuar. Si nos roban en pleno centro tan impunemente, qué queda para los vecinos de los barrios» se pregunta el propietario y agregó «esto ya no es San Martín de los Andes el que elegí, esto se parece cada vez a más a Buenos Aires y sólo pienso en este momento si ya no es hora de buscar otro lugar» finalizó a este diario.