En Neuquén se impuso La Libertad Avanza y  sumó dos diputados y dos senadores

El partido de Javier Milei se quedó con dos bancas para ambas cámaras. La Neuquinidad, logró una representación en cada categoría, a partir de diciembre de 2025.

Con el 35,91% de los votos, La Libertad Avanza (LLA), ganó dos senadores nacionales y con el 33,66 por ciento alcanzó dos diputados nacionales, en las elecciones legislativas nacionales desarrolladas en la provincia.

El segundo lugar fue para La Neuquinidad, que tendrá una representación en cada categoría en el Congreso Nacional.

De acuerdo con los resultados oficiales, escrutadas el 93,64% de las mesas, en la categoría de Senadores ingresarán Nadia Márquez y Pablo Cervi (LLA) y Julieta Corroza, por La Neuquinidad.

En cuanto a la categoría de los Diputados Nacionales, ingresarán Gastón Riesco y Soledad Mondaca (LLA), mientras que por La Neuquinidad lo hará Karina Maureira.