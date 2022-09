En un emotivo encuentro, se entregaron distinciones a las y los empleados municipales que comenzaron este año su etapa jubilatoria

>> Locales

Este martes, en horas del mediodía, el Salón Municipal se colmó de grandes emociones, en el marco de un evento en el que se entregaron distinciones a los trabajadores y trabajadoras que comenzaron este año su etapa jubilatoria.

El agasajo, que incluyó presentes artesanales realizados por el emprendedor Julian Munch de nuestra ciudad, tuvo como protagonistas a Hugo Roberto Perazzo, Luis Alberto Mora, María Isolina Cifuentes, Patricia Flugel, Israel Valdebenito, César Luis Castillo, Humberto Rodríguez Bravo, Liliana Palacios, José Cifuentes López, Valeria Gumercindo, Mónica Rodríguez, Juan Antonio Cayún y Horacio Vitale.

“Pasará el tiempo, pero siempre que nos encontremos seguiremos siendo compañeros de la Municipalidad. Este trabajo tiene que ver con la identidad de cada uno de nosotros, de sentirnos orgullosamente Municipales”, expresó Alejandro Gallardo, director de Recursos Humanos: “Les deseamos lo mejor en esta etapa, que puedan cumplir con lo pendiente, acompañarse en familia, con la tranquilidad de la tarea cumplida. Saben que siempre tendrán las puertas abiertas de este Municipio”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Natalia Vita, agradeció a cada uno de los ahora ex trabajadores y trabajadoras “por sus años de compromiso y trabajo”, deseándoles “que disfruten de esta nueva etapa por vivir” y recordándoles que “la Municipalidad sigue siendo su casa”.

El Intendente Carlos Saloniti también estuvo presente a través de un video en el que agradeció “por todo este tiempo de dedicación no solo a la Municipalidad, sino a la ciudad y la comunidad de San Martín de los Andes”, y concluyó: “Finalizan una etapa de muchos años abocados a esta labor, pero sin duda comienza otra instancia maravillosa”.

Los trabajadores y trabajadoras también agradecieron al Municipio por una vida compartida, por abrirles la puerta al empleo, y por el acompañamiento continuo en las distintas etapas de cada una de sus historias personales.

Uno de ellos fue Hugo Perazzo, quien destacó que “San Martín de los Andes me recibió de brazos abiertos y eso no me lo voy a olvidar nunca. El futuro de la Municipalidad está ahora en los jóvenes, que deseo que pongan la misma garra que pusimos nosotros”.

Israel Valdebenito, emocionado, agradeció a cada una de las personas con las que compartió su trayectoria municipal: “Quiero felicitar a todos mis compañeros; es increíble que hayamos cumplido todos estos años ya. La vida continúa, Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo y trabajar acá. Estoy contentísimo, quiero saludar también a mi familia y a todos los que integran la Dirección de Espacios Verdes”, sobre quienes destacó que siempre se encuentran “al pie del cañón para seguir ayudando a crecer a San Martín de los Andes”.

Mónica Rodríguez también expresó su agradecimiento por “la oportunidad de aquella primera vez en la primera gestión de Luz Sapag” y recordó: “Pasé por distintas áreas y quiero decir gracias a todos los jefes que he tenido, a los compañeros y compañeras, a mí hija, a mi compañero. Se termina una etapa, pero hay que seguir con la vida personal y disfrutar”.

Honrando los recuerdos, Coco Castillo también celebró los grandes momentos vividos “con personas que seguirán en mi memoria para siempre”, y completó: “Estoy muy agradecido al Municipio, deseo que seamos todos muy felices”.

Liliana Palacios expresó “tantos años por siete horas, es una vida la que compartimos acá adentro. Gracias a Dios que me cuidó y me dio buenos compañeros y buenos jefes, al gremio que me asistió siempre con todo lo que necesité y a la familia que continuamente me apoyó. La Municipalidad me bancó siempre en todo, estoy muy agradecida”.

Para finalizar, también tomó la palabra Segundo Andrade, quien destacó que “si algo nos enseñó la familia municipal fue a querernos, en las buenas y en las malas; hoy pienso que no voy a verlos más por acá y me entristece porque les hablo con el corazón, pero sé que es una nueva etapa, merecidísima, y verlos irse con salud me da mucha alegría”.

Sin duda, solo resta expresar… ¡feliz jubilación para todos y todas!