Entregan dispositivos para la toma de asistencia digital en las escuelas

Esta semana se inicia la distribución de equipamiento para la aplicación de Siuned App en 31 establecimientos del periodo septiembre-mayo como prueba piloto; luego de ajustarse se extenderá a todas las instituciones educativas.



Desde este miércoles, 18 de febrero, llegarán a las escuelas afectadas a una prueba piloto en el uso de Siuned App, de toma de asistencia digital estudiantil, los dispositivos informáticos con la aplicación instalada.

La instancia de prueba se iniciará el lunes 23 de febrero, en una treintena de escuelas del período septiembre-mayo, con la puesta en marcha de la aplicación que digitaliza el control de la asistencia de estudiantes en todas las escuelas de la provincia. Siuned App, es una plataforma desarrollada por la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio de Educación.

Esta nueva herramienta, a aplicar inicialmente en un universo de 28 escuelas de nivel Primario y 3 de nivel Secundario de la provincia para ajustar su funcionamiento, dará la posibilidad al sistema educativo de hacer un seguimiento en tiempo real de las inasistencias de estudiantes, a fin de detectar situaciones que puedan anticipar la posible deserción en las matrículas de las escuelas y disponer de medidas inmediatas que puedan revertir esa situación.

La prueba piloto apunta a la aplicación efectiva de Siuned App en todas las escuelas de la provincia en los próximos meses.

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, valoró que “con la aplicación se busca modernizar al sistema educativo y posibilitar mayor inclusión del mismo. La digitalización de la asistencia optimiza los procesos, y también refuerza el compromiso de lograr una educación que garantice un seguimiento personalizado de los y las estudiantes”.

Explicó el funcionario que, “entre los beneficios de hacer una asistencia virtual de las y los alumnos aparece la seguridad de los datos, ya que solo la información no puede perderse físicamente, sino que también la misma está protegida; y su almacenamiento en copias de seguridad garantiza que esos datos estén disponibles aún frente a una falla técnica”.