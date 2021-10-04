EPEN anuncia dos cortes programados de energía eléctrica para mañana

El primero será de 09:00 a 11:30 hs. en Tierra de Sol, Julián López, Barrio Chapelco Alto y Miralejos en su totalidad. Por otro lado, también habrá otro corte de luz de 10:00 a 12:00 hs. en la calle Curruhuinca desde Perito Moreno a Av. San Martín y sectores de calle Los Cipreses entre Lacar y Curruhuinca.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE TERCEROS, EL DÍA MARTES 05 DE OCTUBRE DE 09:00 A 11:30 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “TIERRA DE SOL 1, 2, 3 Y 4”, “COLATRUGLIO”, “TACO REY”, “MIRALEJOS”, “BARRIO CHAPELCO 2 – ARRIBA” CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MONTAJE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN SOBRE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: TIERRA DE SOL, JULIAN LOPEZ, BARRIO CHAPELCO ALTO Y MIRALEJOS EN SU TOTALIDAD.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MAÑANA MARTES 05 DE OCTUBRE DE 10:00 A 12:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DENOMINADA “MURAD” CON EL OBJETIVO DE REALIZAR AMPLIACIÓN DE POTENCIA EN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: CALLE CURRUHUINCA DESDE PTO. MORENO A AV. SAN MARTIN Y SECTORES DE CALLE LOS CIPRESES ENTRE LACAR Y CURRUHUINCA.