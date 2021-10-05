>> Locales

5 Oct, 2021 por

EPEN anuncia un corte de suministro de energía eléctrica para mañana

Será mañana miércoles 6 de octubre de 10:00 A 13:00, afectando los siguientes sectores: Valle de Chapelco I, II, y III, Barrio Procrear, Bombeo de Agua Chacra 32 y La Balconada.

EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE TERCEROS, MAÑANA MIERCOLES 06 DE OCTUBRE DE 10:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “VALLE DE CHAPELCO I, II Y III” “, “BOMBEO CHACRA 32”, “PROCREAR” Y “LA BACONADA” CON EL OBJETIVO DE ADECUAR Y ACONDICIONAR LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

SECTORES:  VALLE DE CHAPELCO I, II Y III, BARRIO PROCREAR, BOMBEO DE AGUA CHACRA 32 Y LA BALCONADA

Noticias más leídas

Lacar Digital en Twitter