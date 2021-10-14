EPEN: Corte programado de energía eléctrica

Será mañana viernes 15 de octubre 09:00 a 13:00 hs. Los lugares que se verán afectados son: Valle de Chapelco I, II y III, Barrio Procrear, Chacra 28, Los Coirones I y II, Los Manzanos y La Balconada.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE TERCEROS, MAÑANA VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 09:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “VALLE DE CHAPELCO I, II Y III”, “LOS MANZANOS”, “PROCREAR”, “LOS COIRONES I Y II”, “CHACRA 28”, “SANTO DOMINGO” Y “LA BALCONADA” CON EL OBJETIVO DE ADECUAR Y ACONDICIONAR LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: VALLE DE CHAPELCO I, II Y III, BARRIO PROCREAR, CHACRA 28, LOS COIRONES I Y II, LOS MANZANOS Y LA BALCONADA.