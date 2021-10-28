Epen: Corte programado de energía eléctrica

Será mañana viernes 29 de octubre de 9:00 a 11:30 hs. Los sectores que se verán afectados son los siguientes: edificios ubicados en Capitán Drury 546/562 y en Rudecindo Roca 643,679,742 y 750 en su totalidad.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE MAÑANA VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 09:00 A 11:30 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACION TRANSFORMADORA DENOMINADA “VIALIDAD” CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: EDIFICIOS UBICADOS EN CAPITAN DRURY 546/562 Y EN RUDECINDO ROCA 643, 679, 742 Y 750 EN SU TOTALIDAD.