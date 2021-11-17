EPEN: Corte programado de luz

Será hoy miércoles 17 de noviembre de 9 a 11 hs. Los sectores que se verán afectados son: Chacra 26, Chacra 28, Chacra 30 en su totalidad.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, MAÑANA MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 11:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOBRE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: CHACRA 26, CHACRA 28, CHACRA 30 EN SU TOTALIDAD