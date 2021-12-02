EPEN: Corte programado de luz

Será hoy jueves de 9:00 a 13:00 hs. Los sectores afectados son los siguientes: Barrio Copergen, sectores comprendidos en calle Los Picaflores, Los Cauquenes, Los Chingolos y Las Garzas en su totalidad.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, MAÑANA JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DENOMINADA “MUDON” CON EL OBJETIVO REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BUZÓN DE DISTRIBUCIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: BARRIO COPERGEN, SECTORES COMPRENDIDOS EN CALLE LOS PICAFLORES, LOS CAUQUENES, LOS CHINGOLOS Y LAS GARZAS EN SU TOTALIDAD.